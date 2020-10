La série qui donne le plus à parler ces dernières semaines est l’espagnol Police anti-émeute (2020), une production originale de Movistar Plus avec le scénariste de Saragosse Isabel Peña et le réalisateur de Madrid Rodrigo Sorogoyen comme responsable, bien que les livrets soient également signés par Eduardo Villanueva (vous ne pouvez pas vous cacher). D’une part, les professionnels critiques la louent comme l’une des meilleures de la saison en cours, avec une plus grande unanimité qu’en ce qui concerne Homeland (Aitor Gabilondo, 2020); mais il contient des éléments que certains syndicats de police ont ressenti comme le lancer d’une balle en caoutchouc.

Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen ils ont travaillé ensemble sur jusqu’à huit projets de films, qu’il s’agisse de longs métrages ou de fictions télévisées, au cours des douze dernières années. Le second est sorti avec le film Huit rendez-vous (2008) mais, à partir de son prochain projet, les sketches comiques d’Odd (2008-2010), sa collaboration a été réitérée: dans la série dramatique La pecera de Eva (Jorge Alonso, 2010-2011), le long Stockholm romantique (2013), le drame télévisé Frágiles (2012-2013), le thriller policier Que Dieu nous pardonne (2016) et l’intrigue politique Le Royaume (2018) et Mère (2019) .

Le chapitre «Osorio» (1×01) débute par une scène dont la tension est très bien alimentée par ses gros plans, ses mouvements de caméra réduits et son montage net. Et pour le réalisme incontestable de la dernière et du nombre qui composent la mini-série, avec son appareil photo à la main, ses conversations animées, son apparence presque documentaire et le bon rythme que son montage agité fournit en trébuchant, Anti-riot est si absolument vrai dans son approche des circonstances délicates que, parfois ça finit par être accablant. Bref, grâce au style reconnaissable de Rodrigo Sorogoyen.

Sachant ce que fait Laia Urquijo (Vicky Luengo), on comprend que le but fondamental de la scène d’ouverture, le prologue, est de définir le personnage d’entrée pour fixer son caractère rigide et têtu et que la crédibilité de sa future entreprise ne peut pas être remis en question. Et la vérité est que la police anti-émeute ne marche pas sur les chemins que le spectateur attend, mais cela devient un mystère intéressant après quelques virages inattendus de Revilla (1×03) qui le rapprochent d’El Reino, ce qui indique la congruence de l’œuvre avec les intérêts narratifs d’Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen.

Personne les yeux rivés sur le visage ne peut protester contre le travail de leur casting irréprochable, de Vicky Luengo (Os fillos do sol) comme Laia Urquijo, en passant par Raúl Arévalo (Gordos), qui joue Diego López, Hovik Keuchkerian (La casa de papel) comme Salvador Osorio, Álex García (La mariée) dans la peau par Alexánder Parra, Roberto Álamo (Zone hostile) comme José Antonio Úbeda, Raúl Prieto (Las furias) jouant Elías Bermejo ou Patrick Criado (Les treize roses) comme Rubén Murillo, Tomás del Estal (Tout le monde les connaît) du visage de Moreno ou David Llorente (La que se avecina) comme Rosales.

Plus enclin à se plonger dans les facettes émotionnelles de ses protagonistes que La Unidad, mais pas dans la mesure de Caronte (Dani de la Torre et Alberto Marini, Verónica Fernández, depuis 2020), par exemple, Anti-riot trouve un équilibre jamais précaire entre cette caractérisation, celle de son environnement et de ses activités professionnelles et le tracé principal nuageux. Et soutiens-le avec un appareil visuel puissant comprenant jusqu’à plusieurs plans de séquence exemplaires, comme celui de “Parra” (1×05) et, tout particulièrement, celui de “Urquijo” (1×06). Et le résultat ne nous étonne pas ou il ne devrait pas, mais il nous satisfait beaucoup.

Et ce que bien sûr les syndicats de police Jupol, SUP et CEP ne comprennent pas, qui ont fait en sorte que dans la proposition anti-émeute il n’y ait pas de place pour un mensonge ou un cliché de plus, ou la Confédération de police très espagnole (CEP), qui ne le considère rien de moins c’est une insulte, est-ce que l’un des principaux objectifs de la série est d’humaniser un groupe aussi abhorré que celui des bâtons, présentant des personnes réelles, avec les vertus et les défauts correspondants, et que combien cette fiction est séparée de la réalité n’a pas d’importance tant que cela semble plausible et crédible aux téléspectateurs. Mais ce n’est pas son domaine.

