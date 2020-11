Jose Mourinho n’a échoué qu’une seule fois à remporter le titre lors de sa deuxième saison avec un club – avec Manchester United – et les Spurs consolideraient leur statut de prétendants avec une victoire à Stamford Bridge, où Mourinho a remporté son premier titre en Premier League, dimanche.

Les Portugais ont pris soin de ne pas parler des chances des Spurs d’un premier titre en Premier League, mais Lucas dit qu’il n’y a aucune raison pour qu’ils ne participent pas au sommet.

“Je pense que nous construisons une très bonne mentalité pour la saison et nous avons fait de très bonnes signatures cet été”, a déclaré le Brésilien avant la visite de Ludogorets jeudi en Ligue Europa.

(Tottenham Hotspur FC via .)

“Nous savons à quel point la Premier League est difficile. Mais pourquoi ne pas penser à gagner la Premier League?

“Je pense que nous avons la capacité de gagner et je sais qu’il est trop tôt pour en parler. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Nous devons réfléchir à cela et lutter pour cela.

«Chaque match que nous jouons, chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous devons penser que nous sommes capables de gagner la Premier League. Et nous devons penser que chaque match est important.

“C’est pourquoi, à chaque match, nous essayons de montrer cette mentalité et nous allons très bien. J’espère que nous continuerons ainsi. Je suis très positif.

«J’ai une très bonne impression de cette saison, a ajouté Lucas.

“Je sais qu’il est trop tôt pour parler de trophée, mais gagner chaque match de Premier League est important.

“Et je sais qu’à la fin de la saison, les points que nous obtenons maintenant seront très importants, c’est pourquoi nous devons penser à chaque match comme une finale, être compétitifs et agressifs.

«Et fais de notre mieux. Mais comme je l’ai dit, nous devons croire et faire confiance à notre équipe et à notre club. Et croyez que c’est possible parce que dans le football, tout est possible, et c’est tout. “