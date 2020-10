Sean Connery est décédé vendredi soir après environ 17 ans de retraite. Bien qu’il soit absent d’Hollywood depuis près de deux décennies, l’héritage de l’acteur bien-aimé est indéniable. Connery a donné ses raisons de quitter l’industrie du divertissement, même si cela aurait pu être une confluence d’événements qui l’ont vraiment conduit à la retraite.

Connery était une légende du cinéma pendant environ quatre décennies – jouant même le James Bond original. Au début des années 2000, Connery n’a joué que deux rôles avant de prendre sa retraite brusquement. Son dernier était l’improbable super-héros Allan Quatermain dans La Ligue des messieurs extraordinaires, et Connery a dit plus tard au Hollywood Reporter que travailler sur ce film était la goutte d’eau. En colère contre le réalisateur et frustré par les échecs commerciaux du film, Connery a décidé de prendre sa retraite.

“Le dernier que j’ai fait, [director Stephen Norrington] a reçu 85 millions de dollars pour faire un film à Prague, mais malheureusement, il n’a pas été certifié avant de commencer parce qu’il aurait été arrêté pour folie », a déclaré Connery sans détour.« Donc, nous avons travaillé aussi bien que possible, et [I] a fini par être fortement impliqué dans le montage et à essayer de sauver. “

Dans cette même interview de 2018, Connery a même déclaré qu’il avait refusé un rôle dans Indiana Jones et le crâne de cristal, bien qu’il soit apparu dans la tranche précédente. Bien dans sa retraite à ce moment-là, Connery a déclaré: “J’ai parlé avec Spielberg mais cela n’a pas fonctionné. Ce n’était pas une partie si généreuse, ça valait la peine de reprendre le harnais et de partir. Et ils avaient pris l’histoire dans un ligne différente de toute façon, donc le père d’Indy n’était vraiment pas si important que ça. J’avais suggéré qu’ils le tuent dans le film, ça s’en serait mieux occupé. “

À l’époque, le site Web d’Indiana Jones a déclaré que Connery considérait le rôle, “mais à la fin, la retraite est tout simplement trop amusante.”

Pendant ce temps, un scandale personnel a peut-être contribué à son retrait des projecteurs. En 2006, son ex-épouse, l’actrice Diane Cilento, a publié une autobiographie intitulée My Nine Lives, dans laquelle elle affirmait que Connery l’avait abusée mentalement et physiquement pendant leurs années ensemble. Connery a semblé confirmer cela dans une interview avec Barbara Walters, affirmant que ce n’était “pas grave” pour un homme de frapper sa femme.

Connery s’est retiré chez lui à Nassau, aux Bahamas, où il a vécu avec sa deuxième épouse, la peintre française Micheline Roquebrune. Il y est décédé vendredi soir à 90 ans.