Quoi Aaron Sorkin Il est l’un des scénaristes les plus précieux d’Hollywood ne peut être mis en doute sans que certains d’entre nous regardent quiconque le fait à travers l’objectif, comme un professeur d’école rigide qui est sur le point de réprimander un élève impoli, même si nous ne les utilisons même pas. . Et c’est ainsi qu’il faut le considérer depuis sa première contribution, les merveilleux dialogues de l’imposant Some Good Men (Rob Reiner, 1992), jusqu’à son dernier long métrage, L’essai Chicago 7 (2020), dans lequel il a également signé en tant que directeur de Netflix et qui est une proposition estimable mais qui est loin de son plus grand triomphe.

Le deuxième film réalisé par Aaron Sorkin se concentre sur ce qui semble être l’une de ses spécialités: le drame judiciaire de ceux qui enlèvent le hoquet

Le livret de Hitchcockian Malice (Harold Becker, 1993), écrit avec Scott Frank, n’était pas si écrasant mais il comprend une scène, celle partagée par Bill Pullman et l’inestimable Anne Bancroft comme Andy Safian et Mme Kennsinger, qui doit encadrer. Le président et Mlle Wade (Reiner, 1995) ont été signalés à son esprit bienveillant à la Frank Capra, mais cela n’enlève rien à son éloquence. Et gardé prêt sa mitrailleuse implacable de dix sous et dire dans le divertissement de Charlie Wilson’s War (Mike Nichols, 2007) ou du puissant personnage X-ray de The Social Network (David Fincher, 2010).

Netflix

Il débloque deux sections tendues des plus joyeuses et avec un montage rapide et élaboré qui sont sans aucun doute parmi les meilleurs du film

Aussi dans l’intéressant Moneyball: Briser les règles (Bennett Miller, 2011) et le vif Steve Jobs (Danny Boyle, 2015). Et le jour est venu où Aaron Sorkin a voulu passer derrière les caméras et pas seulement au clavier de l’ordinateur, et au rythme très vif, la facilité impitoyable et la lèvre irrésistible de ses dialogues les ont déplacés vers le montage de la curieuse Molly’s Game (2017), ses débuts en tant que réalisateur. Et la même chose se passe dans son deuxième film en tant que responsable absolu, Le procès de Chicago 7, qui touche ce qui semble être l’une de ses spécialités: le drame judiciaire de ceux qui enlèvent le hoquet.

Au début, il décide de nous présenter certains des personnages principaux avec une batterie de scènes parallèles comme celui qui tire puis demande, après quoi il fait un bond de l’intelligence narrative la plus élémentaire et nous appelle à découvrir ce qui s’est passé entre le prologue et cela moment. Et, après une série de situations dans lesquelles le procès de Chicago 7 a lieu, avec un plan séquence imprévu et moins d’éloquence qu’Aaron Sorkin a démontré dans Molly’s Game, déverrouille deux sections tendues des plus joyeuses et avec un montage rapide et élaboré qui sont sans aucun doute parmi les meilleurs du film.

Le procès de Chicago 7 parvient à nous infecter d’une rage palpitante face à l’injustice subie par ses protagonistes

Cependant, malgré le dialogue dans ce film n’est pas aussi obsédant que d’habitude Avec le cinéaste new-yorkais la plupart du temps, ce qu’ils réalisent est une dignité que les autres écrivains aimeraient et, surtout, nous contamine avec une rage palpitante face à l’injustice que ces personnes ont vécue. C’est parce que l’essai Chicago 7 est un drame qui respire la vie authentique, un morceau minuscule de l’histoire américaine qu’il ne faut jamais oublier: il y a toujours ceux qui veulent fouler aux pieds nos droits.

Netflix

Mais, avec tout le travail d’auteur d’Aaron Sorkin, voir les interprétations irréprochables de son casting, dans lequel des noms tels que Eddie Redmayne (Les Misérables), Sacha Baron Cohen (Sweeney Todd), Mark Rylance (Ready Player One), Frank Langella (Superman Returns), Joseph Gordon-Levitt (Brick), Jeremy Strong ( The Gentlemen), John Carroll Lynch (Zodiac) ou Michael Keaton (Batman), il ne semble pas contestable de qualifier The Trial of the Chicago 7 un film d’acteurs, car sur leurs épaules repose en grande partie l’efficacité de la proposition cinématographique.

Sa capacité à nous absorber est à des années-lumière du code rouge inoubliable sur lequel certains bons hommes ont insisté

En tout cas, son scénario pour Some Good Men continue comme la chose la plus excitante qu’Aaron Sorkin nous ait offerte à ce jour pour ses démonstrations constantes d’esprit de dialogue et d’intensité dramatique, très bien comprises par Rob Reiner (Misery), pour lui. qui est aussi son meilleur travail. Parce que Ces vertus ne transparaissent dans The Chicago 7 Trial que par intermittence, et sa capacité à nous absorber est à des années-lumière de l’inoubliable code rouge sur lequel le lieutenant Daniel Kaffee (Tom Cruise) a insisté, car c’est comme le cours du fleuve Guadiana, qui disparaît sous terre puis refait surface.

Netflix

L’article Pourquoi «The Chicago 7 Trial» est à des années-lumière du meilleur film d’Aaron Sorkin a été publié dans Hypertext.