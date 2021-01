Vous avez embrassé Cottagecore et transporté votre famille à travers la danse Carole Baskin, mais si vous n’avez pas enfilé votre pull Shetland et frappé votre poing sur la table sur l’air du Drunken Sailor d’Irish Rovers, êtes-vous même sur TikTok?

Vous ne pouvez certainement pas avoir été le mois dernier, c’est sûr. Selon Google Trends, les recherches en ligne de mélodies nautiques ont atteint un niveau record après que les chansons folkloriques de TikToker aient lavé une nouvelle obsession pour le verrouillage 3.0: chanter des chants de mer.

Pas convaincu? Blâmez le facteur. Plus précisément, le facteur Nathan Evans, 26 ans, qui a involontairement déclenché la tendance depuis sa chambre en Écosse le mois dernier et a apporté la musique médiévale à un tout nouveau public. Tout le monde, des comédiens à Elon Musk, a depuis sauté à bord.

De leurs débuts pratiques au remix du 21e siècle de Cardi B, voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière tendance surprise de TikTok.

Qu’est-ce qu’un bidonville?

Pour les terriens parmi nous, un petit résumé: le mot shanty vient du verbe français «chanter» qui signifie chanter. Les chants sont un type de chanson folklorique collective qui était à l’origine chantée par les marchands, les marins, les pirates et les pêcheurs lorsqu’ils étaient en mer. Ils ont été introduits pour maintenir la concentration de l’équipage lors de la navigation dans des eaux dangereuses.

Les paroles et la mélodie sont intentionnellement basiques afin que les membres de l’équipe puissent facilement les reprendre et les répéter. Ils impliquent souvent un appel et une réponse. Un marin, connu sous le nom de marin, hurlait un couplet auquel le reste des marins répondraient ensemble.

Leur simplicité est parfaite pour TikTok, permettant aux utilisateurs de toutes capacités du monde entier de souffler les paroles.

Comment cela a-t-il commencé?

Comme tous les phénomènes de verrouillage de TikTok, #ShantyTok a commencé dans une chambre. Mais étonnamment, nous n’avons pas de pêcheur ni même de marin à remercier pour cette histoire particulière. Le créateur de Covid-shanty? Un facteur de 26 ans avec un anneau dans le nez et une passion pour les chansons folkloriques écossaises.

Le talentueux chanteur, Nathan Evans, n’avait même pas entendu parler d’un bidonville cette fois l’année dernière, mais lorsqu’un de ses partisans a demandé une interprétation de Leave Her Johnny, il est tombé sur un genre inexploité. La première performance du bidonville TikTok d’Evans le mois dernier, une interprétation de The Scotsman, a accumulé plus de deux millions de vues, les utilisateurs ajoutant leurs propres sons à la vidéo et un autre utilisateur nommé Luke the Voice ajoutant une harmonie de basse.

D’autres se sont rapidement joints à eux, enfilant leurs pulls tricotés pour s’harmoniser avec Evans, des barytons profonds aux mélodies hautes. Certains ont même commencé à lancer leurs propres spectacles de bidonvilles.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’une multitude d’utilisateurs ajoutent des voix aux performances originales d’Evans de The Scotsman et du bidonville Wellerman du 19ème siècle.

Et puis est venu l’orchestre. Les musiciens ont commencé à duo leurs performances du Wellerman. Des violons ont été ajoutés pour accompagner les chanteurs, avec des vidéos taguées #seashanty totalisant plus de 74 millions de vues. #ShantyTok est né.

Qui d’autre participe?

ShantyTok a rapidement inondé Internet, avec des vidéos étiquetées #seashanty accumulant plus de 74 millions de vues et se propageant sur Twitter et Facebook. Les fans ont même commencé à disséquer l’histoire du bidonville, une invention vieille de 600 ans par des marins pour raconter leurs vies en mer et faciliter la synchronisation avec des activités telles que l’aviron et le transport de voiles.

Naturellement, les chansons folkloriques du XVIIe siècle ont reçu une touche moderne. Parmi les éditions du 21e siècle à avoir vu le jour sur TikTok: les chants de dubstep; cabanes électriques; et des remix de style bidonville de WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion et All Star de Smash Mouth.

Une autre vidéo d’un homme réagissant à la tendance TikTok est devenue virale. Dans la vidéo, l’amateur réticent des bidonvilles de la mer a une révélation, devient amoureux des mélodies nautiques et se joint à la chanson.

Quelle a été la réaction?

La tendance a fait exploser les costumes de marins et les listes de lecture Spotify de marins, mais ce ne sont pas seulement de simples propriétaires terriens qui ont adopté #ShantyTok: le fondateur de SpaceX, Elon Musk et la comédienne Amy Miller, et sont parmi les stars à se lancer dans la nouvelle tendance.

Hier soir, Musk a répondu à une vidéo d’un bateau pirate passant devant un vaisseau spatial de la NASA, en tweetant: «Le bidonville TikTok le porte à un nouveau niveau avec de vrais navires pirates.»

Les utilisateurs ont même tenté d’attirer l’attention de Joe Biden sur la tendance. La comédienne Amy Miller a tweeté: «@JoeBiden, pouvons-nous s’il vous plaît faire avancer le vaccin, les gens se lancent dans des chants de mer».

Une personne a tweeté: «Je viens de découvrir les fils de bidonvilles sur TikTok et maintenant je suis perdu dans un monde de marins ivres.» Un autre utilisateur a déclaré: “C’est mon ver d’oreille verrouillé, mais c’est tellement agréable.”

La tendance a également été saluée pour l’union des utilisateurs pendant le verrouillage. Un utilisateur a tweeté: «Les chants de mer sont ma vie. Les voir être présentés aux autres et rassembler les gens comme ça est incroyable.