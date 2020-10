Les dirigeants de Disney n’ont pas donné une tonne d’informations sur leurs stratégies, mais ils ont offert des signaux indiquant que le streaming sera davantage un objectif principal. Ils ont récemment déplacé certaines ressources pour mieux accélérer cette croissance, et cette lettre va très bien avec cela. Cela étant dit, on ne sait toujours pas exactement quelle est la bonne réponse à long terme. Nous ne savons pas exactement à quel point Mulan a fait une offre supplémentaire de 30 $ Disney +, mais il semble qu’un nombre solide d’abonnés l’aient payée. Ces mêmes abonnés continueraient-ils à commander plus de nouveaux films ou était-ce une chose unique? On ne sait pas. Il est également difficile de savoir si Disney valoriserait davantage ces abonnés extrêmement investis que d’attirer des abonnés potentiels moins investis qui pourraient adhérer si ces offres étaient incluses gratuitement. Ce n’est pas comme si Netflix facturait davantage les utilisateurs pour certains contenus. Cela étant dit, Disney a encaissé 13 milliards de dollars au box-office mondial en 2019. C’est trop d’argent pour s’éloigner complètement. Donc, il semble qu’au moins dans un proche avenir, Disney va vouloir, au minimum, une sorte de modèle hybride dans lequel ils peuvent rivaliser avec Netflix mais aussi générer des milliards de retours au box-office.