Il ne fait aucun doute que le film Ciel de minuit (George Clooney, 2020), basé sur le roman de Lily Brooks-Dalton (2016), pourrait être mieux. Pour ce faire, sa connaissance responsable aurait dû donner de la force à tout le groupe, mais il n’y a pas de mauvais goût dans la bouche à la fin. Du moins pas pour une partie des critiques spécialisés et du public qui se sont assis pour le regarder sur Netflix. Cependant, il y avait quelque chose de fortuit qui était connu dans sa phase de pré-production et qui a fini par favoriser le film. L’une des actrices principales, la reconnaissable Felicity Jones (Un monstre vient me voir), est tombée enceinte.

Mark L. Smith a modifié le scénario de Midnight Sky pour que Sully soit enceinte, afin qu’ils puissent garder Felicity Jones dans ce rôle.

Un tel événement a tendance à bouleverser les plans d’un projet de film. Il suffit que l’on se souvienne de la polémique sur le licenciement de l’actrice barcelonaise Aina Clotet, inopinément enceinte, de la série Perfect Life (Leticia Dolera, depuis 2019). S’il n’y a pas de moyen raisonnable de cacher un tel état ou de l’ajouter à l’intrigue, l’affaire ne se termine généralement pas très bien pour la future mère. Mais George Clooney ne voulait pas se débarrasser de Felicity Joneset le scénariste Mark L. Smith (Overlord) a modifié le livret adapté de Midnight Sky. Ainsi, ils ont pu garder l’interprète britannique comme l’astronaute Sully Rembshire.

Ce qui a été un grand succès car, de cette manière, l’histoire de la pièce a été modifiée pour que la perspective du résultat ait une plus grande complexité. Dans cette terrible apocalypse, il est clair que le protagoniste Dr Augustine Lofthouse (George Clooney) va mourir d’avoir été privé de son traitement transfusionnel. Nous ne savons pas des astronautes Mitchell (Kyle Chandler) et Sánchez (Demián Bichir) s’ils survivront à leur retour sur la Terre dévastée, mais cela semble peu probable. ET le seul rayon d’espoir dans le ciel de minuit pour l’humanité c’est le nouveau départ de Sully (ou Iris) et Tom Adewole (David Oyelowo) sur la lune K-23.

Garder Felicity Jones a été un succès car l’histoire de la pièce a été modifiée pour que la perspective du résultat soit plus complexe.

Un début seulement possible car avant ils doivent y retourner sans que rien ne les en empêche. Comme lors du voyage de retour dans notre monde, au cours duquel ils perdent Maya Peters (Tiffany Boone). Mais alors que sans la grossesse de Sully, cet espoir persisterait, la peur de sa mort lors de la sortie dans l’espace tendue est bien plus grande avec lui. Et la clôture de Midnight Sky, avec ce mélange d’âme produit par une telle désolation et insister sur un aperçu unique de pouvoir perpétuer et ne pas disparaître dans les abîmes de l’espace-temps, résulte d’une plus grande richesse dramatique que sans elle. Parce que, dans une hécatombe d’une telle ampleur, une nouvelle vie humaine est la chose la plus précieuse qui existe.

