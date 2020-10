The Haunting of Bly Manor, de Mike Flanagan, avait une curieuse et double responsabilité: surmonter le formidable exercice de narration et de mise en scène de The Haunting of Hill House et aussi lui rendre hommage. Littérature d’horreur classique Un autre tour de vis par Henry James, qui porte déjà plus de 10 critiques différentes dans le cinéma et la télévision.

Les enjeux ont été de taille et bien que la série n’ait pas tout eu pour satisfaire les fans, la romance gothique de Flanagan, qui a pris l’audace de combler les espaces d’argumentation que le matériel original préféré laisser à l’imagination du lecteurC’est un exercice de bon goût et une proposition solide qui mérite un examen approfondi de sa signification et de son importance.

Que vous ayez apprécié la série ou que vous pensiez qu’elle n’avait pas atteint sa célèbre première saison, voici pourquoi Bly Manor aura une importance considérable dans la future narration d’horreur.

Un lent regard sur l’oubli

L’intrigue Haunting of Bly Manor est plus intéressée dans ce qui arrive à la périphérie de l’histoire que ce qu’il montre à la caméra, donc les trois premiers chapitres peuvent être trop explicatifs ou anti-climatiques.

Cependant, la série travaille sur une structure qui ne sera claire qu’à partir du quatrième épisode, lorsque tous les indices et fils narratifs proposés jusque-là commenceront à avoir un sens.

Le scénario a pris la décision risquée d’attacher une importance considérable au symbolisme du mystère, faisant que chaque épisode transporte une charge de messages qui ne seront compris qu’au fur et à mesure que l’histoire avance. En outre, ce n’est pas une histoire d’horreur à utiliser, ni le jeu de suspense psychologique que James a proposé dans son œuvre immortelle, mais une romance gothique avec toutes les caractéristiques que le genre suppose.

De l’importance primordiale du manoir dans le cadre de la structure de l’histoire – un centre de gravité qui soutient et attire tous les personnages vers son centre – au fait que le surnaturel est conçu à partir de l’émotionnel, l’histoire de Bly Manor C’est une revue intéressante de divers genres à partir d’une qualité narrative nouvelle que Flanagan explore avec un regard attentif sur la douleur et la peur.

Dans Bly Manor, l’inexplicable vient des souvenirs et, en fait, toute la série semble être basée sur la possibilité que la volonté, l’amour, la haine, le ressentiment deviennent un espace habité par le paranormal. Comme si ce qui précède ne suffisait pas, Flanagan a transformé Bly Manor en un caisse de résonance des secrets de chacun de ses personnages. Ils ont tous quelque chose à cacher et le processus de révélation de ce que chacun d’eux cache est la partie essentielle d’un récit qui ne pourrait être basé que sur les conséquences terrifiantes d’événements inconnus.

Mais Flanagan utilise la notion de romance gothique qui fait des fantômes, plutôt que des créatures terrifiantes, des histoires à moitié révélées qui déplacent l’histoire en son centre. De la même manière que Guillermo Del Toro l’a fait en 2015 dans son magnifique Crimson Peak, le surnaturel se manifeste à travers ceux dont les personnages se souviennent, souffrent ou craignent.

Un cas particulier qui a surpris par sa bonne intrigue est le chapitre consacré à la mémoire fragmentée de Hannah Grose (T’Nia Miller), qui a non seulement permis de comprendre et de connaître une série d’informations jusque-là inexplicables, mais nous permet également d’entrer dans la manière dont le personnage comprend la réalité.

Hannah, dès les premières scènes, était une étrange variation sur un mystère de complot conduit à une hypothèse sur ce qui se passe à Bly Manor: Flanagan a rempli les chapitres d’ouverture de toutes sortes d’indices que la mystérieuse gouvernante pourrait tout aussi bien être morte, souffrant d’un certain degré de démence ou même simplement être un hareng rouge pour détourner l’attention du spectateur du noyau central du récit.

Au final, Hannah s’est avérée être un élément commun qui nous a permis de connaître la manière dont le surnaturel fonctionne dans Bly Manor et surtout, la manière dont le pouvoir qui se réunit dans la maison travaille pour soutenir et relier chacun de ses personnages.

Il en va de même pour l’histoire de Dani (Victoria Pedretti), qui arrive à Bly Manor fuyant ses propres fantômes. C’est une histoire douloureuse qu’il porte comme un secret insupportable: Flanagan gère les informations à travers de petites apparitions très rapides qui poussent Dani à rationaliser non seulement la peur qu’il ressent envers le passé, mais vers leurs décisions et finalement, même en ce qui concerne leur identité.

THE HAUNTING OF BLY MANOR (L à R) AMELIE SMITH comme FLORA et VICTORIA PEDRETTI comme DANI dans THE HAUNTING OF BLY MANOR Cr.EIKE SCHROTER / NETFLIX © 2020

La scène dans laquelle le personnage jette les lunettes de son ex-petit ami (et spectre privé) dans le feu, est un look typique à la fin des cycles symboliques et sans aucun doute un moyen de clôturer une intrigue qui a permis à Dani de continuer son voyage vers quelque chose de plus élaboré.

Bly Manor développe une vision approfondie de la souffrance, de la peur et de l’amour. Tous les habitants du manoir sont unis par des sentiments violents, par des tragédies mystérieuses et finalement des horreurs personnelles qui les soutiennent et les poussent vers leur issue inévitable. Du charmant Owen (Rahul Kohli) qui aurait pu être un personnage accessoire et finit par être la pierre angulaire de la narration d’Hannah, à Flora (Amelie Bea) et Miles (Benjamin Evan Ainsworth) la visite de ce qui se cache à Bly Manor. c’est aussi une conception psychologique de la souffrance psychologique et émotionnelle. Une façon de comprendre les espaces de notre esprit et comment ils peuvent soutenir une nouvelle façon de comprendre ce qui nous terrifie.

Ce chapitre huit effrayant

Cependant, tout ce qui précède atteint un nouveau niveau dans le chapitre 8 de la série, dans lequel il s’agit peut-être de la torsion de scénario la plus solide et visuellement extraordinaire de la série, ainsi que d’un risque narratif d’un niveau considérable.

Flanagan décide de raconter l’histoire de la Dame du Lac, mais de le faire à partir d’une troisième personne avec une voix off – qu’il avait déjà utilisée avec succès dans chacun des chapitres -, d’utiliser le noir et blanc comme accent visuel et aussi de laisser un côté les connotations de la série sur le surnaturel pour montrer de première main le secret de Bly Manor.

De la même manière que le chapitre cinq se concentrait entièrement sur Hannah, le chapitre huit analyse tout ce qui s’est passé dans le manoir à partir de plusieurs fils narratifs qui se déroulent en parallèle. C’est un format beaucoup plus cinématographique qu’épisodique, faisant de la décision de Flanagan un risque qui aurait pu ruiner le rythme inégal de la série ou ruiner l’atmosphère, qu’il a si soigneusement essayé de maintenir et qui, à certains moments, semble décroître en raison d’incohérences dans le script.

THE HAUNTING OF BLY MANOR (L à R) VICTORIA PEDRETTI en tant que DANI dans THE HAUNTING OF BLY MANOR Cr.EIKE SCHROTER / NETFLIX © 2020

Néanmoins, l’avant-dernier épisode est d’une beauté électrisante et d’une profondeur émotionnelle qui soutient toute la série comme un ensemble gothique solide de qualité considérable.

Jusque-là, la Dame du Lac avait été une présence plus ou moins mystérieuse, montrée en train de massacrer des cadavres puis de nous entraîner dans le lac dans une lente agonie effrayante. Mais au chapitre huit, le personnage prend un nom et une signification: Viola (jouée par Kate Siegel, que les fans de Hill House reconnaîtront comme Theo de la saison originale), est bien plus qu’un fantôme.

C’est un souvenir transformé en menace qui domine aussi la maison à force d’une farouche volonté de vengeance et de haine. Cela peut sembler une révélation d’actualité, mais il s’agit en fait d’une présentation de plusieurs des idées fondamentales de la série et de la façon dont elle les avait développées jusqu’alors. Viola est la représentation de chaque fantôme piégé dans Bly Manor, ainsi que de la persistance de la mémoire dans la maison. Et c’est Viola qui incarne la condamnation et la peur qui entretiennent les terreurs qui affligent le manoir.

Viola est un fantôme, mais aussi un souvenir qu’elle ne sait pas ce qu’elle est: assassinée par sa sœur Perdita (Katie Parker, qui était également à Hill House) et condamnée à rester dans une sorte d’état entre la vie et la mort, Il parvient non seulement à construire un pont entre chaque situation inexplicable dans le scénario, mais aussi à élaborer quelque chose de plus difficile sur la nature du surnaturel dans la série.

Viola, qui oublie peu à peu son but mais conserve la haine et le ressentiment qui la maintenaient à mi-chemin entre la vie et la dissolution absolue, est au centre de Bly Manor et aussi au cœur de son argumentation. Et Mike Flanagan le sait: le chapitre huit est un magnifique voyage entre le bien et le mal, la dureté de la conception de la peur basée sur la souffrance et à la fin tous les codes des histoires gothiques. Une œuvre d’art qui change complètement le sens du programme et aussi la manière dont nous pouvons comprendre la terreur comme un récit épisodique.

En fin de compte et comme la série elle-même le montre clairement, The Haunting of Bly Manor est une histoire d’amour plutôt qu’une horreur. Mais la nuance n’empêche pas le terrifiant d’avoir un pouvoir énorme et que la manière de raconter l’histoire conserve toute la beauté de sa référence originelle. Et si le spectacle demande de la patience du spectateur, il s’agit d’un transit vers quelque chose de plus puissant et d’original: la vie et la mort, comme espaces de transition vers les lieux les plus mystérieux de la mémoire collective.

Quelque chose que Mike Flanagan semble particulièrement intéressé et qui se manifeste de manière extraordinaire dans chaque épisode de la série.

