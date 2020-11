Le phénomène a commencé avec le Histoire de Bittori et Miren. Avec le meurtre de Txato aux mains de l’ETA et ce que cela signifiait pour deux familles. Patria, de Fernando Aramburu, connaît un succès retentissant depuis sa mise en vente en 2016. Depuis quelques semaines, il est sur toutes les lèvres pour la première sur HBO de la série basée sur le roman. En avril, pendant la détention, The Invisible Line a raconté comment l’ETA s’était rendu aux armes à Movistar Plus. Et, depuis le vendredi 30 octobre dernier, le docuserie Le défi: ETA fait un bilan du groupe terroriste basque.

Ce 2020, les productions espagnoles ont touché ce chapitre de l’histoire sous différents angles. Pour certains, la série est une façon de se souvenir. Pour les autres, un moyen pour savoir ce qui s’est passé dans le pays avant que le gang terroriste ne dépose les armes en 2011. Le cabinet de conseil GAD3 a récemment publié une étude dans laquelle il a constaté que le 68% des jeunes n’ont rien étudié en rapport avec l’ETA ni à l’école ni à l’université. 60% ont reconnu ne pas savoir qui était Miguel Ángel Blanco.

Manuela Simón, 1er caporal de la Garde civile et co-auteur des livres Historia de un Desafío, sur lesquels repose la série documentaire Amazon, a répondu à Explica.co lors d’une conférence de presse que le problème est basé sur le fait que manque d’éducation et de connaissances sur l’histoire de l’ETA. “C’est dommage qu’il y ait des enfants de 14 ou 15 ans qui ne connaissent rien du gang terroriste. C’est pourquoi ce documentaire est si important, car il reflète ce que nous avons vécu pendant 50 ans.”

La docuserie amazonienne est divisée en 8 chapitres dans lesquels une revue historique est faite du début à la fin de l’histoire du gang terroriste à travers entretiens avec des victimes, d’anciens membres de l’organisation et d’anciens présidents du gouvernement comme José María Aznar et Felipe González. Le professeur de philosophie à l’Université publique du Pays basque, écrivain et ancien député espagnol Carlos Martínez Gorriarán estime qu’il est positif que des productions liées à l’ETA aient été publiées bien que le le risque est que ces séries ne vont pas assez loin. “Ce danger est là et la sentimentalité aussi, que les idées politiques sur les raisons pour lesquelles ETA a tué ne soient pas expliquées”, a-t-il déclaré à Explica.co.

Martínez Gorriarán a convenu avec Manuela Simón que le terrorisme du gang n’est enseigné ni dans les écoles ni ailleurs et qu’il est donc normal pour un jeune homme de 20 ans, qui a grandi avec la disparition de l’ETA, je ne connais pas cette partie de l’histoire.

“Il faut expliquer les raisons pour lesquelles ils ont tué. C’est comme si maintenant une enquête était menée et on découvrait avec étonnement que les jeunes ne savent pas ce qu’est le théorème de Pythagore et on dit qu’il faut leur expliquer chez eux. Eh bien non, parce que L’éducation est pour ce qu’elle est et nous devons expliquer l’histoire contemporaine de l’Espagne et de l’Europe pour que les jeunes sachent d’où nous venons et où nous sommes. C’est un problème que l’Espagne a parce qu’il ne donne pas d’importance à l’histoire ».

Série ETA: pourquoi pas avant et maintenant oui?

Amazon

Le terrorisme de l’organisation basque a accompagné l’Espagne tout au long de son histoire récente, jusqu’à ce qu’en 2011, ils déposent les armes et que le groupe soit démantelé en 2018. Certains documentaires et films ont été diffusés montrant certains des moments les plus importants de cette chapitre mais aucune production n’a jamais été lancée sur le sujet en fanfare en si peu de temps. La principale raison qui explique le phénomène est le boom du roman Patria, qui aborde une question qui était dans l’ombre.

Carlos Martínez Goarriarán soutient que de nombreuses personnes ils ne veulent pas parler du terrorisme de l’ETA “par honte”. L’ancien député a indiqué qu’une des caractéristiques du Pays basque est l’autocensure de ceux qui n’ont rien fait pour condamner les actions du groupe. “Dans le reste de l’Espagne, même si l’on dit qu’il y a eu de grandes mobilisations, c’est là que quelque chose s’est passé, comme le meurtre de Miguel Ángel Blanco. Mais ETA a agi pendant de nombreuses années avec très peu de rejet social”, a-t-il déclaré à Explica.co.

La deuxième raison attribuée par le professeur de philosophie au fait qu’il y a un boom des séries sur l’ETA en ce moment est que l’organisation ne fait plus peur. Martínez Gorriarán a rappelé qu’avant que l’organisation ne dépose les armes, il était dangereux de s’exprimer sur le sujet de peur d’être persécuté ou menacé, voire assassiné par des terroristes. Par conséquent, a-t-il poursuivi, la production de séries sur ETA était considérée avec appréhension et prudence. Aujourd’hui, cependant, la situation a totalement changé.

Consuelo Ordóñez, président du Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) et sœur de Gregorio Ordóñez, un homme politique du Parti populaire assassiné le 23 janvier 1995, a ajouté que la société a également le besoin de réfléchir au terrorisme et ses conséquences. Près de 10 ans après que l’ETA a déposé ses armes, le moment est peut-être venu pour certains de parler de la question. “Cela se produit parallèlement à la tentative de la gauche nationaliste d’enterrer l’ETA pour toujours et de vivre comme si elle n’avait jamais existé. Mais il est très important d’établir dans l’imaginaire collectif de la société qui ont été les victimes et qui les ont assassinées”, a-t-il souligné. Ordoñez pour Explica.co.

“Ce type de contenu est utile pour enlever le bandeau de ceux qui n’ont pas voulu voir ce que faisait l’ETA pendant qu’elle était active ou qui ne leur ont rien appris sur le terrorisme.”

Dans ce contexte, le président de COVITE a souligné que certains historiens et sociologues ont étudié le phénomène de la mémoire sur des événements historiques comme le nazisme. Les études concluent que lorsqu’une période dramatique et traumatisante dans une société prend fin, la réaction immédiate qui se produit est d’éviter d’en parler pour profiter, d’une certaine manière, d’un sentiment de soulagement. “Dans la société allemande, il a fallu plusieurs années pour aborder la mémoire du nazisme et de l’Holocauste. Suivant cette approche, on pourrait aussi expliquer qu’au terme de 50 ans de terrorisme de l’ETA, il y a eu un certain silence général sur cette question.”

Un “ cadeau ” pour les victimes du terrorisme

Consuelo Ordoñez a été victime du terrorisme de l’ETA. 25 ans après l’assassinat de son frère, il considère les productions sur le groupe terroriste comme un «cadeau pour les victimes». La raison principale est que, bien que la série ait un point fictifIls ont réussi à refléter ce qu’était le terrorisme de l’ETA. “Je pense que le fait que ce type de contenu audiovisuel soit proposé est une très grande contribution pour les victimes du terrorisme et pour la mémoire de tous ceux qui ont souffert d’une manière ou d’une autre des effets de la violence terroriste de l’ETA”, a-t-il conclu.

“ La série Patria reflète parfaitement ce que signifie être victime de l’ETA au Pays Basque ”

Dans le cas spécifique de Patria, Ordoñez a expliqué que la série reflète parfaitement ce qu’elle signifie être victime de l’ETA au Pays Basque, ce qui n’est pas la même chose que d’être victime d’ETA dans d’autres régions d’Espagne. Le fait d’être ainsi dans la région, a-t-il affirmé, implique la souffrance supplémentaire de vide et mépris social, ainsi que de culpabiliser la victime parce qu’elle a assassiné un membre de sa famille, l’a harcelé ou persécuté.

De son côté, The Invisible Line démantèle pour Consuelo Ordoñez le mythe de l’ETA selon lequel l’ETA existait parce qu’elle n’avait pas d’autre choix et parce qu’elle faisait partie d’un conflit politique avant elle. “Cela reflète la décision consciente et calculée que les membres de l’ETA ont prise d’opter pour la violence, une décision libre à laquelle seuls ceux qui ont décidé de s’engager dans cette voie destructrice doivent être tenus responsables.”

La victime du terrorisme de l’ETA a coïncidé avec le défi d’enseigner aux plus jeunes en quoi consistait le gang terroriste. Mais, malgré les difficultés, il a souligné que il n’est jamais tard pour aborder la mémoire du terrorisme ou pour éviter l’oubli dans la société espagnole. Pour le moment, la grande contribution de la série sur l’ETA a été de se concentrer sur une question qui, malheureusement, pour beaucoup est inconnue.