Mais des questions subsistent sur le nombre de ménages qui pourront se mélanger et pendant combien de temps.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Les restrictions vont-elles être levées à Noël?

Dimanche, le Cabinet Office a déclaré que les dirigeants du Royaume-Uni avaient approuvé un objectif de «quelques bulles supplémentaires limitées dans les ménages» qui seraient autorisées pendant la période de Noël pendant un petit nombre de jours.

Mais M. Johnson sera incapable de dire combien de ménages seront autorisés à se mélanger à Noël et pendant combien de jours les restrictions seront assouplies jusqu’à une date ultérieure, est-il entendu.

Les gens auront-ils donc le droit de voir leur famille à Noël?

La réponse semble être oui, mais les détails restent à finaliser.

(

Les gens marchent sous la pluie après les décorations de Noël dans le centre de Londres

/ . via .)

Mais le public sera «invité à rester prudent» et dit que «dans la mesure du possible, les gens devraient éviter de voyager et minimiser les contacts sociaux», selon un communiqué du Cabinet Office.

Qu’est-ce qui a été convenu?

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, s’est entretenu samedi avec le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, le premier ministre gallois Mark Drakeford et les premiers et vice-premiers ministres d’Irlande du Nord Arlene Foster et Michelle O’Neill sur des arrangements communs pour la période des fêtes.

Les ministres “ont approuvé un objectif commun consistant à faciliter un peu de bouillonnement supplémentaire des ménages pendant un petit nombre de jours”, a déclaré le ministère.

Savons-nous combien de ménages pourront se mélanger?

La réponse simple est non, mais il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que sera la limite et sur la durée de la relaxation.

La BBC a rapporté qu’une des options en cours de discussion était que trois ménages soient autorisés à se réunir pendant «un certain nombre de jours, peut-être cinq jours».

Le Daily Mail a cependant déclaré que jusqu’à quatre familles pourraient être autorisées à former une «bulle» de coronavirus, qui peut se réunir à l’intérieur de la veille de Noël au 28 décembre.

Noël ne sera pas normal, déclare la chancelière

Les détails complets des plans de détente de Noël ne sont attendus qu’après que les premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord aient consulté leurs propres cabinets.

À propos du mixage en salle à Noël, le Dr Michael Tildesley, professeur agrégé en modélisation des maladies infectieuses à l’Université de Warwick, a déclaré à Times Radio: «Du point de vue purement sanitaire, vous minimisez le risque si vous ne mélangez pas.

«Mais nous sommes des êtres humains et nous devons donner aux gens la possibilité d’être ensemble.

«Si le mélange des ménages se met en place, nous devons envoyer un message très clair aux gens pour dire« gardez ces bulles exclusives si vous comptez fusionner deux à trois ménages ».

«Ce que vous n’avez pas besoin de faire, c’est d’aller voir vos grands-parents, puis de sortir voir vos amis au pub le même jour, et de retourner chez vos grands-parents, car c’est là que réside le risque réel.»

Quand une décision sera-t-elle prise?

Le Cabinet Office a déclaré que les travaux se poursuivaient pour finaliser les arrangements, y compris en ce qui concerne les voyages.

Le Cabinet Office a déclaré que les discussions se poursuivent pour finaliser l’accord, y compris sur les préparatifs de voyage, mais que l’on espère que la conclusion viendra «cette semaine», tandis que le gouvernement écossais a déclaré «qu’aucun accord n’a été conclu».

Cela signifie-t-il que Noël a été sauvé?

Mais même si les familles sont autorisées à se réunir pendant la période des fêtes, les experts préviennent que cela pourrait entraîner des restrictions plus strictes une fois la dinde finie.

Pourquoi des restrictions plus strictes seront-elles nécessaires?

Le professeur de statisticien Sir David Spiegelhalter a déclaré que tout assouplissement des restrictions entraînerait une augmentation des taux d’infection.

Sir David, statisticien et président du Centre Winton pour la communication des risques et des preuves à l’Université de Cambridge, a également averti que les taux mettent plus de temps à baisser qu’à augmenter.

Il a déclaré à Times Radio: «S’il doit y avoir une exception, ce sera pour une brève période de Noël et c’est uniquement parce que c’est Noël.

«Il y aura un prix à payer pour cela, évidemment, vous relâchez les restrictions et les taux d’infection augmentent, vous contraignez et les taux d’infection vont baisser à mesure qu’ils diminuent en ce moment.»

«Ce n’est pas une chose symétrique, vous n’avez pas un jour de congé et un jour.

“Il augmente beaucoup plus vite qu’il ne s’améliore à nouveau – ce n’est pas un processus symétrique.”

Alors, est-ce que ça va être un long et sombre janvier en lock-out?

Calum Semple, professeur de santé infantile et de médecine des épidémies à l’Université de Liverpool, a déclaré que si certaines restrictions pourraient être nécessaires après la période des fêtes, celles-ci pourraient ne pas être «draconiennes».

S’exprimant sur Sophy Ridge de Sky Dimanche, le professeur Semple, qui est membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a convenu que chaque jour de détente nécessiterait cinq jours de restrictions plus strictes.

Mais il a ajouté: “Je pense que dans le tour c’est juste, mais il ne faut pas voir que ce sera des restrictions draconiennes, cela va simplement prolonger les restrictions et les restrictions de plus haut niveau pour certaines zones.”

Rapports supplémentaires par l’AP