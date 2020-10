Lors du dernier débat présidentiel, le président Donald Trump a été pressé par la modératrice Kristen Welker au sujet de ses impôts. Cela survient alors que Trump a été confronté à des questions sur ses impôts, entre ce qu’il a payé et comment le montant qu’il aurait payé pourrait être vrai, après le rapport du New York Times. Dans sa réponse, Trump a expliqué qu’il avait prépayé ses impôts.

Il a évoqué les 750 $ que le rapport disait avoir en impôts: «Je leur ai demandé, qu’est-ce que j’ai payé? Ils ont dit: «Monsieur, vous avez prépayé des dizaines de millions de dollars. J’ai prépayé mes taxes… J’ai payé d’avance parce qu’à un moment donné, ils pensent que c’est une estimation. Il a admis que son comptable ne lui avait pas dit qu’il payait en fait ses impôts à l’avance, puis a déclaré que les 750 $ étaient des frais de dépôt.

Trump repousse le rapport du NYT selon lequel il n’a payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en prétendant avoir «prépayé» des millions de dollars pic.twitter.com/dgPAZNKE1i – Aaron Rupar (@atrupar) 23 octobre 2020

Après avoir entendu ces commentaires, les téléspectateurs et les médias sociaux ont fait irruption à ses allégations concernant le prépaiement des impôts. Beaucoup se sont demandé s’il était réellement possible de faire cela. Selon l’IRS, les gens sont autorisés à envoyer des paiements d’impôts estimés avec un formulaire 1040-ES et à fournir des estimations de revenus, d’exemptions et de tout impôt retenu. Ces prépaiements sont effectués trimestriellement. Le prépaiement de l’impôt sur le revenu est généralement réservé aux travailleurs indépendants. Cela étant dit, même si quelqu’un devait prépayer les impôts, le nombre total serait indiqué sur la déclaration finale, ce qui est à l’origine du scandale fiscal de Trump, car le New York Times affirme qu’il n’a payé que 750 dollars d’impôts. Trump n’a pas encore publié ses déclarations de revenus, qui indiqueraient le montant qu’il a payé – prépayé ou non – auquel Trump a dit qu’il voulait le faire dès qu’il obtiendrait l’autorisation.