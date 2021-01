C

avez-vous déjà séparé l’artiste de l’art? Habituellement, lorsque cette question se pose, c’est parce qu’ils se sont avérés être un peu faux et nous nous demandons tous si nous pouvons encore profiter de leur travail. Mais qu’en est-il lorsque votre film sur l’artiste n’a pas été autorisé à utiliser l’art, alors… vous êtes légalement obligé de les séparer?

Quand il s’agit de biopics musicaux, ce n’est pas un obstacle rare. Le dernier film à rencontrer et à grimper joyeusement dessus est Stardust. Mais le nouveau biopic de Gabriel Range sur David Bowie – que notre critique a qualifié de “simpliste, timide et, surtout, terne” – n’est certainement pas le premier. Les droits de sauvegarde des catalogues coûtent de l’argent, et lorsqu’un tel prix dépasse les budgets des films, les réalisateurs doivent trouver une alternative créative. Certains, comme le biopic de Jimi Hendrix 2013, Jimi: All Is by My Side, présentaient des versions de couverture plutôt que la musique réelle de Hednrix, tandis que d’autres se concentrent sur la période pré-renommée de leur sujet, avant que tous les succès n’arrivent (England is Mine, qui a marqué L’adolescence de Morrissey avec des résultats particulièrement fastidieux en 2017, en est un exemple récent).

Stardust combine les deux tactiques. Sans la bénédiction de la famille de Bowie, et donc obligé de lutter contre un grand trou en forme de discographie, le film finit par se retrouver dans un voyage malheureux à travers les États-Unis au début des années 70, une tentative effrénée de promouvoir The Man Who Sold. Le monde. C’est avant l’arrivée de Ziggy Stardust, et en tant que tel essaie d’explorer comment cette particularité androgyne est née.

En théorie, c’est bien. Le personnage de Ziggy n’est pas apparu de nulle part, et l’histoire d’origine est sans aucun doute intrigante. Mais comment pouvons-nous nous laisser entraîner dans la conjuration de ce monstre de la culture pop sans avoir une bouffée du génie de l’écriture de chansons de Bowie – pas même une parole esquissée ou une mélodie oisivement fredonnée? Autant qu’un cinéaste pourrait essayer, il est presque impossible d’être convaincu de la vérité artistique dans la musique de quelqu’un quand il n’y a aucune musique réelle à entendre.

Certains des moments les plus incroyablement brillants des biopics musicaux précédents sont survenus lors de scènes de performance. Qui peut oublier l’électricité glaciale de Sam Riley dans Control, invoquant apparemment l’esprit d’Ian Curtis lors d’un spectacle de Joy Division? Ou que dire de l’intensité noircie de Joaquin Phoenix en tant que Johnny Cash dans Walk The Line? Stardust nous tente avec une perspective similaire, plantant les graines de ce nouveau personnage avant de culminer avec la toute première performance de Bowie en tant que Ziggy. Hélas, le groupe finit simplement par jouer une reprise des Yardbirds – c’est comme courir une course juste pour découvrir que la ligne d’arrivée n’existe pas.

Vous pouvez voir pourquoi un film comme Stardust finirait par être réalisé. Nous vivons une période d’appétit sans précédent pour la nostalgie, avec un flux constant de redémarrages et de rééditions assouvissant la faim des fans tout en remplissant les poches de l’industrie. Il est naturel que quelqu’un comme Bowie, une étoile dont la lumière ne s’est éclaircie que depuis son décès, reçoive le traitement biopic.

Et il semble que Stardust ait été créé avec de bonnes intentions. Johnny Flynn, dont l’incarnation de Bowie dans Stardust n’est pas sans charmes, a déclaré avoir remis en question sa décision de jouer le rôle «à chaque étape» dans une récente interview avec NME. Il est également allé dans une certaine mesure pour expliquer la bande originale sans succès: «Nous l’avons fait sans les droits sur les chansons et sans travailler volontairement avec son domaine, parce que nous voulions l’intégrité journalistique et l’objectivité de l’auteur.

Il fait valoir un bon point. Si vous obtenez les droits, et que cela signifie que le sujet, ou la famille du sujet décédé, est impliqué, allez-vous finir avec une version nettoyée? Ce manque de distance artistique signifie-t-il que les rides du passé de quelqu’un finissent par aplanir? Cela peut arriver, et c’est souvent le cas. Mais la réalisation de grands films véridiques n’a jamais été facile, et l’équilibre entre ces choses – divertissement et authenticité – est le fardeau du cinéaste. Si vous ne pouvez pas le gérer, pour une raison quelconque, alors cela pose la question: à quoi ça sert?