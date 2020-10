HISTOIRES CONNEXES

L’histoire est familière aux fans de Power: Smart Black kid engagé dans une entreprise très lucrative et très illicite a un meilleur ami blanc et décalé qui l’aide à diriger la série.

Mais même si Tariq a passé une partie de Power Book II: la finale de la mi-saison de Ghost dimanche à approfondir son colocataire Brayden dans son opération de drogue, le créateur de la série / producteur exécutif Courtney Kemp dit, cela ne signifie pas que nous regardons Ghost et Tommy 2.0. (Lisez un récapitulatif de la finale de la mi-saison.)

«Brayden est le meilleur ami de Tariq. Ghost était le meilleur ami de Tommy », a déclaré Kemp à TVLine. «Mais la différence est que lorsque les gens essaient de faire cette équivalence, Tommy était encore plus averti que Ghost, encore plus de la vie que Ghost. Ghost parlait deux langues et Tommy en parlait une, mais il la parlait très bien.

Le personnage de Gianni Paolo – qui est un ancien étudiant dans une université où les bâtiments portent le nom de sa famille – vient d’un milieu très différent de celui du tueur éminemment regardable joué par Joseph Sikora dans la série originale. Et Kemp dit que cette différence dans l’éducation rend l’entreprise actuelle de Tariq et Brayden très différente de celle de Ghost et Tommy.

Brayden «a trouvé de l’argent de la même manière que Tariq. Ils ont beaucoup d’expérience commune, mais ce n’est pas celui qui vous prépare à la rue », poursuit-elle. «Cela dit, Brayden n’a pas la peur qui accompagne le fait d’être afro-américain. Il est très libre en tant que mâle blanc et hétéro, et très libre dans le monde. Il est plus libre que Tommy ne l’a jamais été.

En bout de ligne? «Il y a certains aspects du personnage de Brayden qui seront encore plus utiles à Tariq que Tommy ne l’était à Ghost», prévient l’EP.