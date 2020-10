Le service de streaming Luna d’Amazon est arrivé, la société déployant aujourd’hui un accès anticipé à un nombre limité de clients. Cela commence par une bibliothèque de 50 jeux et une prise en charge pour Mac, PC, Fire TV et, dans une première pour un service de streaming majeur, les appareils iOS – car Amazon a une application Web qui contourne les règles controversées de l’App Store d’Apple. Luna commence à 5,99 $ par mois.

Nous avons passé quelques heures à diffuser des jeux avec Luna. Voici à quoi cela ressemble jusqu’à présent et comment il se compare à d’autres services de streaming tels que Microsoft xCloud et Google Stadia.

Application Web iOS de Luna.

Performance

La plus grande question pour Luna – comme tout service de jeu en nuage – est la performance. Pour que le jeu en nuage fonctionne bien, des entreprises comme Amazon doivent fournir rapidement des images vidéo compressées qui répondent à vos pressions sur les boutons, même si la bande passante Internet diminue et même si votre maison n’est pas située juste à côté d’une ferme de serveurs Amazon. Amazon recommande une vitesse de connexion minimale de 10 Mbps pour Luna, mais le réseau interne de votre maison compte également. Nous avons testé Luna sur une variété d’appareils dans deux maisons différentes d’éditeurs Verge sur deux côtes différentes avec une variété de vitesses Internet et de types de connexion.

Jusqu’à présent, 10 Mbps ne semblent pas suffisants. Nous avons constaté que nous avions besoin d’une connexion d’au moins 25 Mbps afin d’avoir un flux jouable de manière cohérente, avec plus de bande passante étant évidemment préférable. Mon collègue Sean Hollister a limité son routeur à 10 Mbps, 15 Mbps et 20 Mbps, mais il obtiendrait toujours des étendues de vidéo saccadée.

Les meilleures performances (bien sûr) provenaient d’un PC avec une connexion Ethernet filaire et un contrôleur, sans aucun autre membre de la famille diffusant de la vidéo dans la maison. Jouer à Bloodstained: Ritual of the Night sur ce solide d’une connexion était pratiquement impossible à distinguer du jeu fonctionnant en mode natif. (En changeant d’avant en arrière, vous pouvez dire qu’il faut un peu plus de temps pour balancer une épée, mais cela semblait parfaitement jouable.) Certes, il y a peu d’avantages à utiliser réellement Luna pour diffuser le jeu sur un PC capable.

D’un autre côté, Metro: Exodus, l’un des jeux les plus graphiquement intensifs disponibles pour la diffusion en continu, avait l’air et jouait nettement moins bien diffusé sur un navigateur Web que sur un PC de jeu capable. Honnêtement, cela n’a pas fière allure dans Luna ou Stadia, mais au moins Stadia pourrait suivre le rythme avec une souris et un clavier. La souris de Luna était extrêmement lente.

À gauche: Luna. À droite: Stadia. Voici Metro: Exodus dans un navigateur Web PC à 1080p dans le meilleur des cas.

L’utilisation de connexions sans fil introduit beaucoup plus de variables dans les performances de Luna. Si vous avez une connexion Wi-Fi stable et solide, Luna fonctionne plutôt bien, avec peu ou pas de décalage, une vidéo HD fluide et un gameplay suffisamment réactif pour profiter même des plates-formes rapides comme Sonic Mania sur un iPhone avec un contrôleur Bluetooth couplé.

Mais quand Luna a une mauvaise connexion, c’est difficile. Pour une raison quelconque, Amazon ne semble pas dégrader la qualité du streaming vidéo lorsque les vitesses de connexion sont mauvaises; il essaie juste de s’allumer en laissant tomber des images jusqu’à ce que la vitesse augmente. J’ai également rencontré des problèmes où l’audio commençait à être à la traîne par rapport à ce qui était autrement un gameplay fluide, probablement en raison d’une connexion lente. À l’heure actuelle, il semble que les performances de Luna dépendent presque entièrement d’une bonne connexion Internet.

Luna fonctionne sur les appareils iOS avec une variété de contrôleurs Bluetooth.

Lors de mes premiers tests sur mon iPhone, des jeux comme Control étaient pratiquement illisibles car mon Wi-Fi fonctionnait plus lentement que d’habitude. Ce n’est qu’après un redémarrage complet du réseau que la vitesse a augmenté et a permis une expérience de jeu beaucoup plus jouable. En fait, j’ai eu plus de chance d’obtenir des performances constantes sur LTE qu’avec mon Wi-Fi en constante évolution (qui rebondit entre 30 Mbps et 120 Mbps).

Quelle que soit leur qualité de jeu, ces jeux se chargent rapidement. L’un des plus gros problèmes avec xCloud de Microsoft à l’heure actuelle est que chaque jeu est littéralement diffusé depuis une ancienne carte mère Xbox One S dans un rack de serveur, et de nombreux jeux peuvent prendre une minute entière à se charger. Stadia et Luna fonctionnent sur des serveurs puissants qui n’ont pas ce problème. Le contrôle s’est chargé beaucoup plus rapidement que sur une PS4, et Bloodstained est apparu aussi rapidement que sur nos PC de jeu à la maison.

Il y a deux éléments clés des performances de Luna que nous n’avons pas été en mesure de tester: le streaming 4K, qui est répertorié comme «à venir», et le contrôleur Amazon Luna, qui peut se connecter directement aux serveurs d’Amazon et promet de réduire la latence «en 17 à 30 millisecondes »par rapport à un contrôleur Bluetooth. Amazon vient juste d’ouvrir les ventes du contrôleur Luna aux clients à accès anticipé aujourd’hui, et il ne sera pas expédié avant 10 jours.

application Web iOS

Il convient de noter en particulier pour Luna qu’il s’agit de l’un des premiers services de streaming de jeux à offrir une option iOS fonctionnelle, grâce à une application Web renforcée. «Installer» Luna nécessite simplement de l’ouvrir une fois dans Safari et d’enregistrer le site Web Luna sur votre écran d’accueil iOS (comme vous le feriez pour n’importe quelle application Web Safari), après quoi il se comporte fonctionnellement comme n’importe quelle autre application iOS.

Comment allez-vous «installer» l’application Web Luna sur votre écran d’accueil iOS.

Alors qu’Amazon rencontre presque certainement des limitations techniques en ne pouvant pas produire une application native à part entière, l’expérience de l’application Web Luna est suffisamment bonne pour que si je ne savais pas déjà qu’il s’agissait d’une application Web, je ne le ferais probablement pas ont deviné. Jusqu’à présent, cela fonctionne, sauf peut-être pour les fois où nous avons dû activer et désactiver notre Bluetooth lorsque l’application a oublié qu’elle était associée à nos contrôleurs.

Bibliothèque

Amazon lance sa chaîne de jeux Luna Plus – qui coûte 5,99 $ par mois lors de l’accès anticipé – avec 50 jeux, avec la promesse de plus pour commencer. Voici toute la collection jusqu’à présent:

Les 50 jeux actuellement disponibles sur la chaîne Luna Plus.

Il y a quelques grands titres là-bas, notamment Control, Metro: Exodus, Grid, The Surge series, Sonic Mania, les jeux SteamWorld, et plus encore. La gamme n’est pas aussi impressionnante que la bibliothèque xCloud de Microsoft (qui propose plus de 100 jeux), mais il est également encore tôt pour le service d’Amazon. Il est théoriquement plus facile pour Luna d’ajouter des jeux que pour Stadia: Google oblige les développeurs à migrer vers ses serveurs Linux, tandis qu’Amazon utilise des boîtiers Windows.

Mais bien qu’il joue à des jeux Windows, il ne semble pas encore y avoir de moyen d’amener les sauvegardes de votre PC avec vous. C’est l’un des plus grands avantages de xCloud (qui peut se synchroniser avec votre bibliothèque Xbox) et de GeForce Now de Nvidia, qui peut principalement se synchroniser avec Steam et Epic.

Luna compte également sur vous pour payer des «chaînes» de jeux groupés. Au lieu d’un prix à volonté (comme Netflix ou, plus pertinent, xCloud) qui vous donne accès à tout sur le service, Luna fonctionne plus comme le câble, où vous pourrez regrouper des groupes de chaînes pour accédez aux jeux que vous souhaitez.

Mais comme le câble, vous devrez travailler au sein de ces groupes de canaux, du moins pour le moment. En accès anticipé, Luna ne propose que des chaînes. Donc, si vous ne voulez jouer qu’à un seul jeu Ubisoft, par exemple, vous devrez payer l’intégralité du catalogue Ubisoft lorsqu’il apparaîtra sur le service.

Fonctionnalité de l’application

Les applications Luna (et les applications Web) sont assez simples pour le moment. Il existe un menu d’accueil pour reprendre les jeux que vous avez déjà démarrés, une bibliothèque qui répertorie tous les jeux auxquels vous avez accès dans votre abonnement, un menu «playlist» pour enregistrer vos jeux préférés, une barre de recherche et un menu de paramètres.

La sélection d’un jeu donne un indice sur la façon dont Amazon pourrait tirer parti de Luna à l’avenir, avec une liste de flux Twitch en direct de n’importe quel jeu que vous regardez, mais c’est toute l’étendue de toute intégration avec Twitch pour le moment. Pour le moment, il n’y a aucun moyen de diffuser directement un jeu Luna sur Twitch, ni aucune option pour intégrer les bibliothèques de jeux Twitch existantes des joueurs dans Luna.

L’interface utilisateur du flux Twitch de Luna.

Enfin, Luna permet aux joueurs de passer facilement d’un appareil à un autre, mais avec une prise assez importante: vous ne pouvez facilement passer, par exemple, d’un iPhone à un PC que si vous exécutez toujours activement le jeu sur votre téléphone. Une fois que vous avez «quitté» un jeu, il n’y a pas de fonctionnalité de reprise rapide; vous devrez attendre que le jeu soit complètement relancé. J’espère que vous avez économisé avant de quitter.

Tests supplémentaires par Sean Hollister.

Photographie de Chaim Gartenberg / The Verge