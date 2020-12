Prédiction remplie, Armando Manzanero perd la vie: Mhoni Vidente | Réforme

Le compositeur yucatèque bien-aimé et talentueux Armando Manzanero a perdu la vie au petit matin de ce 28 décembre 2020 à l’âge de 85 ans; l’âge qui Mhoni Voyant Il a dit qu’il aurait le prochain chanteur dont le Mexique pleurerait.

Il y a quelques jours, la célèbre Cubaine a publié ses prédictions, parmi lesquelles Mhoni Vidente a partagé qu’un chanteur bien-aimé entre 85 et 80 ans perdrait bientôt la vie et des millions pleureraient pour lui; Aujourd’hui, cette prédiction est vraie et le pays en pleure une grande: Armando Manzanero.

Ils suivront la mort de personnes très chères au milieu artistique, un chanteur âgé de 85 ou 80 ans, a partagé Mhoni Vidente.

Cela peut vous intéresser: Armando Manzanero, le compositeur mexicain bien-aimé, perd la vie

Mhoni Seer avait partagé que le Covid-19 cela continuerait d’affecter le Mexique en décembre; et même, qu’il y aurait plus d’infections et de pertes humaines en raison des vacances. Le Cubain a été clair en soulignant que le support de l’émission continuerait également d’être gravement affecté par le virus.

Mais ce qui surprend beaucoup, c’est qu’il y a quelques jours, il était plus que précis de garantir l’âge et l’occupation de la personne célèbre qui perdrait la vie et bien que beaucoup aient pensé au Yucatecan bien-aimé. Armando ManzaneroIls ont essayé de faire sortir cette idée de leur tête à cause de l’énorme affection que leur public a pour eux, qui voulaient continuer à profiter de leur talent.

Lorsque le célèbre voyant cubain a lancé cette prédiction, l’auteur-compositeur-interprète de Nothing personal et de nombreux autres succès combattait déjà Covid-19 dans un hôpital. Cependant, sa famille et ses médecins ont signalé une amélioration de la part du célèbre.

Armando Manzanero a été hospitalisé le 17 décembre, après avoir été diagnostiqué avec Covid-19 pendant deux jours et avec une assistance respiratoire et d’autres à domicile. Il a été souligné que dès la première indication, la personne célèbre était traitée en temps opportun et avec des spécialistes.

Le Mexique a été consterné d’apprendre que le yucatecan avait été intubé; Cependant, les médecins ont rassuré tout le monde en rappelant que c’était dû à un épuisement physique et que l’objectif de ce traitement était de maintenir le Maestro Manzanero au repos et sans distractions pour faciliter la récupération de ses poumons. Il a été rapporté que son état s’améliorait, son oxygénation était bonne et l’oxygène fourni mécaniquement était de moins en moins; cependant, ses reins sont devenus compliqués.

Tel que rapporté par le président du Mexique, ce matin du 28 décembre 2020, le compositeur bien-aimé du Yucatan Armando Manzanero il a perdu la vie. La nouvelle a choqué tout le monde; Cependant, nombreux sont ceux sur les réseaux sociaux qui continuent à croire que c’est une blague de mauvais goût, car aujourd’hui est célébrée le Jour des Saints Innocents et même certains médias ont tendance à plaisanter avec leurs actualités.

D’un autre côté, ce que beaucoup craignent, c’est que Mhoni Vidente n’ait pas seulement mis en garde contre la perte du compositeur yucatèque; mais aussi d’un autre chanteur, ce que nous espérons n’est pas vrai.

Un autre chanteur, également mexicain, âgé d’environ 75, 80 ans … Un autre jeune, 55, 60 ans, également acteur, a ajouté le Cubain.

La voyant a souligné l’importance de se préparer à tout ce qui pourrait arriver et de ne pas se fier aux nouvelles selon lesquelles des vaccins contre Covid-19 arrivent déjà au Mexique; les contagions vont monter en flèche.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ils vont suivre terriblement les décisions dans le pays, donc vous devez être prêt à ce qui peut arriver, a déclaré le voyant Mhoni.

La célèbre femme a également profité de son niveau d’influence pour souligner que le vaccin Covid-19 peut avoir des effets secondaires; cependant, il est important de l’appliquer pour éviter de graves dommages et même des pertes de vie en raison du virus.