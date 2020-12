Les Spurs sont en tête de la Premier League et semblent prêts à se battre pour le titre sous Jose Mourinho, tandis qu’Arsenal est 14e après son pire début de saison depuis 1981 et se retrouvera à 11 points de leurs rivaux du nord de Londres en cas de défaite.

Alors devrions-nous lire beaucoup dans la forme des deux équipes ou est-ce que cela sera jeté par la fenêtre? Avoir des fans là-bas fera-t-il une différence? Comment les managers aborderont-ils le jeu tactiquement?

Nos correspondants de Tottenham et d’Arsenal, Dan Kilpatrick et Simon Collings, disséquent certains des grands points de discussion avant le match.

En images | Tottenham vs Arsenal, derby du nord de Londres | 12/07/2020

Le match représente-t-il un changement de pouvoir entre les clubs?

DK: Non. L’équilibre des pouvoirs dans le nord de Londres a été débattu avant presque tous les derby au cours des 15 dernières années et la question a largement perdu de son importance. L’histoire des deux clubs reste assez cohérente, les Spurs étant les plus mobiles et impressionnants mais toujours sans argenterie, et Arsenal passant d’une crise à l’autre tout en trouvant toujours un moyen de gagner des trophées.

Je soupçonne que les deux fans prétendent être les plus heureux au cours des six dernières années, mais les clubs veulent maintenant avoir un avant-goût des succès de chacun, les Spurs ayant soif d’argenterie à tout prix et Arsenal désirant le type de stabilité dont leurs voisins jouissaient sous Mauricio Pochettino.

SC: Non. L’équilibre des pouvoirs ne peut tout simplement pas changer en fonction du résultat d’un match. On parle constamment d’un «changement de pouvoir» dans le nord de Londres, en particulier parmi les partisans.

Arsenal est cependant resté l’équipe la plus dominante compte tenu de sa capacité à remporter des trophées – mais Tottenham s’est lentement mais sûrement transformé en une force depuis la nomination de Mauricio Pochettino. La nomination de Jose Mourinho, et leur forme cette saison, n’a fait qu’ajouter au sentiment que le vent tourne – mais le résultat de dimanche ne nous donnera pas de réponse définitive à savoir si tel est le cas.

Devrions-nous lire beaucoup dans la forme des deux équipes ou est-ce que cela sera jeté par la fenêtre?

DK: Ce match a une histoire établie de bouleverser les chances et il semble souvent que plus l’une des équipes est fantaisiste, plus leurs supporters devraient être méfiants, ce qui est de mauvais augure pour les Spurs.

Cela dit, les clubs pourraient à peine aborder le match dans des positions plus contrastées, les Spurs volant en tête de la ligue et pleins de confiance et Arsenal au bord d’une autre crise. Ce sera sûrement un facteur, en particulier si les hôtes commencent bien.

SC: C’est un cliché que la forme sort par la fenêtre pour un derby, mais les clichés existent souvent parce qu’ils sont vrais. Je pense certainement que c’est le cas pour Arsenal et Tottenham, l’histoire ne le montrant que. Pensez simplement au moment où ces parties se sont rencontrées au début de cette année lors du redémarrage du projet.

Arsenal a été annoncé comme une équipe qui se classe sous Mikel Arteta, tandis que Tottenham a été jugé en difficulté sous Jose Mourinho. Qu’est-il arrivé? Les Spurs de Mourinho ont gagné et ont terminé la saison en beauté. Arteta espère que l’inverse se produira cette fois car Arsenal a besoin d’un coup de pouce.

Avoir des fans là-bas fera-t-il une différence?

DK: Oui, je pense que oui, bien qu’ayant été à la Valley pour la défaite de Charlton devant 2000 fans mercredi, ce n’est peut-être pas nécessairement en faveur de Tottenham. Avec si peu de fans, il est probablement plus facile pour les joueurs de détecter la frustration que le soutien, donc c’est peut-être quelque chose pour Arsenal d’essayer d’utiliser à leur avantage.

Il y aura inévitablement un peu de pression ou de motivation supplémentaire pour les deux parties et à ce niveau ces fines marges peuvent faire la différence.

SC: Oui, je le crois. Il n’y en a peut-être que 2000 environ – mais le fait qu’ils soient tous des partisans de Tottenham aidera sûrement les Spurs.

Cela fera sans aucun doute un meilleur jeu dans l’ensemble. Le derby le plus récent sur le nouveau terrain des Spurs était plat. Il n’y a pas eu de gros tacles ou de moments de fougue – et le manque de foule a sûrement contribué à cela. La meilleure chose à propos des derbies est le bord et le sentiment qu’ils peuvent déborder. Les fans ne font qu’ajouter à ce sentiment.

Comment les managers aborderont-ils le jeu tactiquement?

DK: Ils joueront tous les deux de la seule manière qu’ils savent. Mourinho laissera Arsenal avoir la majeure partie du ballon, attendra qu’ils commettent des erreurs et ordonnera à son équipe de lancer des contre-attaques rapides, comme ils l’ont fait lors du match correspondant la saison dernière.

Compte tenu de la propension d’Arsenal à se tirer une balle dans le pied, cela semble être une approche sensée. Arteta, en revanche, voudra que son équipe domine la possession, construise à l’arrière et essaie de jouer dans les tiers avec un ballon de football rapide. Un autre choc des styles vous attend.

SC: Arteta a montré depuis sa nomination qu’il avait des projets pour de grands matchs. Son bilan contre le big six conventionnel est très impressionnant et cela devrait rassurer les fans d’Arsenal.

Il est fort probable qu’Arsenal cherchera à s’asseoir et à frapper Tottenham au comptoir. C’est ainsi qu’ils ont battu Chelsea et Manchester City dans leur course à la gloire de la FA Cup la saison dernière et cela convient à l’équipe d’Arteta. Cela semble étrange, mais Arsenal est en fait meilleur quand il a moins de balle.

Quels joueurs pourraient faire la différence?

DK: Harry Kane (en supposant qu’il est en forme), Heung-min Son et Tanguy Ndombele ont été les plus grandes menaces de Tottenham cette saison et il est peu probable que ce soit différent dimanche. Les joueurs autour d’eux – Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg et Steven Bergwijn – sont principalement là pour faire le gros du travail.

Arsenal se tournera sûrement vers Pierre-Emerick Aubameyang pour se mobiliser pour la grande occasion. Malgré tout leur travail impressionnant ces derniers temps, on a toujours l’impression que la défense des Spurs peut être atteinte.

SC: Arsenal a demandé à Pierre-Emerick Aubameyang de se remettre en forme cette saison – et dimanche serait le moment idéal pour lui de le faire. Il a un assez bon bilan contre les Spurs et vous le soutiendrez pour apprécier de les abattre devant leurs fans.

En dehors de cela, la défense d’Arsenal sera vitale. Gabriel a été excellent cette saison et une vraie lumière brillante, mais jouer contre Harry Kane sera un véritable test de son talent.

