Space Jam: A New Legacy approche, suscitant l’enthousiasme des téléspectateurs potentiels. On ne sait pas grand-chose de la suite avec LeBron James, mais l’une des stars animées a fait une apparition. La version du film de Bugs Bunny a fait surface.

La révélation est venue dans le cadre du panneau CCXP virtuel de WarnerMedia. Une brève vidéo montrait le personnage emblématique en train de visiter le lot de Warner Bros. alors qu’il faisait la promotion de Space Jam 2. Omelete a capturé une capture d’écran et l’a publiée sur Twitter pour que le monde entier puisse la voir. Bien que l’image ne montrait que Bugs du cou vers le haut alors qu’il était assis au volant de ce qui semblait être une voiturette de golf.

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO CHEGA EM 2021! Até o Pernalonga está ansioso para o lançamento! Assista com a gente no #OmeleteStage esse MEGA painel em https://t.co/Fdh5GdGcPP pic.twitter.com/CX68qcX65s – omelete (@omelete) 6 décembre 2020

“Les bugs du premier Space Jam lui ont juste plus de vie … Je sais que Space Jam 2 est un peu loin et c’est probablement juste un premier coup d’œil rapide, mais ça m’inquiète un peu”, a commenté une personne sur Twitter. Il y en a eu quelques-uns qui ont pesé après avoir vu la nouvelle version du lapin emblématique. Certains ont dit que c’était un look «différent» mais qu’ils l’appréciaient toujours. D’autres ont dit qu’ils n’aimaient pas le design.

Space Jam 2 est actuellement programmé pour le 16 juillet 2021. Il était auparavant prévu pour juin, ce que James a réitéré en discutant de l’impact du COVID-19 sur le calendrier. Il a dit qu’une grande partie du travail restant était de l’animation et qu’être à l’intérieur était «super pour nous». James a poursuivi et a déclaré qu’il souhaitait pouvoir fournir quelque chose aux téléspectateurs coincés à la maison.

Alors que le premier Space Jam se concentrait sur Michael Jordan et ses pairs, la suite inclura plusieurs pros modernes. Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Klay Thompson et Russell Westbrook aideront James à représenter la NBA. Les stars de la WNBA Diana Taurasi et Nneka Ogwumike joueront également des rôles dans le film.

Avec les stars de la NBA, un super-héros jouera un rôle dans la suite. Don Cheadle a un rôle dans Space Jam: A New Legacy, apparemment en tant que méchant. L’acteur Paul Scheer a fourni ces informations lors d’une apparition sur le podcast .’s Clip City. “En fait, Don Cheadle, avec qui je fais du Black Monday, c’est le méchant de Space Jam [2], et il a dit que LeBron est vraiment génial. Il était aussi génial dans Trainwreck », a déclaré Scheer.