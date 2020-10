Nickelodeon a publié un premier aperçu de Kamp Koral, le prochain prequel de SpongeBob SquarePants. L’illustration montre SpongeBob, Patrick, Squidward, Sandy, M. Krabs et Plankton rendus dans un nouveau style CG pour la série à venir. Tous sont représentés plus jeunes pour la série, qui vise à explorer l’enfance de Bob l’éponge.

Kamp Kora: SpongeBob’s Under Years suivra des versions plus jeunes de ses personnages emblématiques tout au long de leur mandat au camp d’été de Kamp Koral, selon un rapport de Deadline. Cette version de SpongeBob a 10 ans, et l’art clé le montre, lui et ses amis, habillés pour leur temps au grand air. Le spectacle les suivrait dans une foule d’aventures sur le thème du camp dans la forêt de varech, juste à côté du pittoresque lac Yuckymuck. Si vous voulez en savoir plus, vous devrez vous inscrire au nouveau service de streaming Paramount + en 2021.

Kamp Koral présente la distribution vocale principale de la série originale, y compris Tom Kenny comme Spongebob, Bill Fagerbakke comme Patrick, Rodger Bumpass comme Squidward, Clancy Brown comme M. Krabs, Carolyn Lawrence comme Sandy et M. Lawrence comme Plankton. Deux nouveaux personnages se joignent également – Nobby, exprimé par Carlos Alazraqui et Narlene, exprimé par Kate Higgins. Les nouveaux arrivants sont des frères et sœurs narvals qui vivent dans la forêt à proximité du camp. Le spectacle est produit par Nickelodeon Animation Studios avec plusieurs producteurs vétérans de la série originale à bord.

Kamp Koral n’est pas la seule spin-off de SpongeBob SquarePants en préparation. Nickelodeon produirait une autre série appelée The Patrick Star Show – une série de style talk-show de fin de soirée centrée sur Patrick, avec des apparitions rares d’autres personnages familiers. Il n’est pas clair si cette émission est destinée à être diffusée sur la chaîne câblée ou sur le service de streaming aux côtés de Kamp Koral, ou même ailleurs.

Un rapport précédent de l’automne dernier indiquait qu’une autre spin-off de SpongeBob serait construite autour de Squidward et serait diffusée sur Netflix. Selon The Verge, ce sera une série “basée sur la musique”, mais ViacomCBS a annoncé plus tard qu’il s’agirait en fait de deux films réalisés exclusivement pour Netflix.

Ces retombées de SpongeBob seront sûrement un grand tirage au sort pour Paramount +, le nouveau service de streaming à venir de ViacomCBS. Ce sera un changement de nom massif pour CBS All Access, s’appuyant sur une riche bibliothèque de médias de tous les genres. Jusqu’à présent, la date de sortie de ces dessins animés n’a pas été annoncée.