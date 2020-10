Netflix donne aux fans leur premier regard sur Emma Corrin dans la robe de mariée de la princesse Diana dans la saison 4 de The Crown. Le streamer avait d’abord taquiné la robe en août, quand une bande-annonce de 30 secondes pour la saison à venir montrait brièvement Corrin, par derrière, dans la robe. La nouvelle image, cependant, donne aux téléspectateurs leur meilleur aperçu à ce jour de l’ensemble emblématique que la défunte princesse portait pour son mariage royal de 1981 avec le prince Charles.

Partagée samedi, l’image montre Corrin posant, les mains jointes devant elle, alors qu’elle regarde au loin. La robe blanche qu’elle porte ressemble étrangement à celle de Diana, bien que le streamer ait noté que la créatrice de costumes de The Crown Amy Roberts “voulait capturer le même esprit et le même style” de l’original “sans créer de réplique.”

Un premier aperçu de la robe de mariée de la princesse Diana. La créatrice de costumes primée aux Emmy Awards, Amy Roberts, voulait capturer le même esprit et le même style que le design original de David & Elizabeth Emanuel, sans créer de réplique pour Emma Corrin. pic.twitter.com/iYXN66aFjh – La Couronne (@TheCrownNetflix) 3 octobre 2020

S’adressant à PEOPLE juste après la sortie de l’alambic, Elizabeth Emanuel, l’une des créatrices de la robe de mariée de la défunte princesse, a fait l’éloge du design de la série, en disant que “la robe est belle” et “qu’ils ont fait un excellent travail en capturer l’esprit de la robe de mariée. ” La robe de Diana était en taffetas de soie ivoire et ornée de dentelle, de broderies à la main, de paillettes et de 10 000 perles. Il comportait un train de 25 pieds qui se dépliait sur les marches de la cathédrale Saint-Paul et était fait de taffetas ivoire et de dentelle antique. Quant à la façon dont Corrin tire du look désormais emblématique de The Crown, Emmanuel a déclaré que l’actrice “était magnifique dedans”.

La saison 4 de la série originale de Netflix devrait mettre l’accent sur la relation naissante entre Charles et Diana. Couvrant la décennie des années 1979-1990, «la reine Elizabeth et sa famille se retrouvent préoccupées par la sauvegarde de la ligne de succession en assurant une épouse appropriée pour le prince Charles, qui est toujours célibataire à 30 ans». Alors que le Royaume-Uni commence à ressentir les effets des politiques de division du Premier ministre Margaret Thatcher et que les tensions montent entre elle et la reine alors que Thatcher mène le pays dans la guerre des Malouines, la romance de Charles avec Diana “fournit un conte de fées indispensable pour unir les Britanniques. gens.” Mais à huis clos, “la famille royale est de plus en plus divisée”.

Les trois premières saisons de The Crown sont disponibles en streaming sur Netflix. La saison 4 sera diffusée le dimanche 15 novembre. Les saisons 5 et 6 ne sortiront pas avant 2022 ou plus tard. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières informations.