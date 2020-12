Premier single de Rosalía, Apprenez à connaître ses débuts dans la musique! | .

Connue sous le nom de La Rosalía, la chanteuse espagnole a gagné l’admiration de ses partisans, grâce à la musique et aux paroles de ses chansons, c’est qu’elle est devenue l’une des chanteuses préférées non seulement d’Espagne mais d’autres parties du monde, elle en sait un peu sur le Premier single qu’il a lancé dans sa carrière, cela faisait partie de ses débuts dans la musique.

La jeune fille de 27 ans a été caractérisée par un style unique dans sa musique, elle combine à merveille différents genres musicaux, elle parvient à les combiner grâce au flamenco étant son timbre le plus caractéristique.

Elle a rapidement commencé à devenir célèbre, elle est aujourd’hui l’une des chanteuses les plus récompensées, plusieurs artistes souhaitent collaborer avec elle pour sortir un single, dont la plupart deviennent extrêmement populaires.

Rosalia a commencé sa carrière en 2013, son single intitulé “Catalina” est l’un des premiers qu’elle a sorti, il y a une vidéo qui a été partagée sur sa chaîne YouTube le 10 février 2017, le clip vidéo est sur le point d’atteindre 10 millions de vues .

Vous pouvez facilement voir que cette fille a étudié et a une solide base de flamenco, lorsque vous rassemblez vos connaissances et votre amour pour ce que vous faites, de nouvelles choses apparaissent que l’on peut appeler de l’art », a écrit un internaute dans la vidéo.

Sans aucun doute Rosalia Elle trouve comment attirer l’attention non seulement avec sa musique qui a adouci des millions d’oreilles, mais aussi avec sa simple présence, elle a réussi à intimider des milliers de personnes, son sens de la mode et son style unique en font une personnalité dans le show business.

Dans sa vidéo, quelque chose qui attire beaucoup d’attention par rapport à aujourd’hui est précisément le développement de celui-ci, on peut voir son image un peu à contre-jour, en utilisant des ombres sombres et rouges ils font une combinaison un peu combinée avec le mystique et le romantique, pour En dépit d’être extrêmement simple, cette vidéo et surtout son interprétation parviennent à capter l’attention de ceux qui la regardent.

Cette fille, peu importe où vous la regardez, est un génie qui transforme le flamenco et la pop espagnole en un phénomène mondial », a écrit un internaute.

Dans le clip vidéo, vous pouvez trouver une variété de commentaires concernant ce single sorti il ​​y a quelques années, il y a des gens qui doutaient de la capacité de la musique et de l’interprétation de Rosalia En raison des succès qu’elle a rapidement obtenus grâce à l’entrainement de ses paroles, cependant, la chanteuse espagnole abrite bien plus que de simples chansons avec un mouvement pop qui deviennent rapidement une tendance.

L’interprète de la chanson «D’ici tu ne sors pas» est une artiste en termes de production et de composition de musique, en plus de ces deux qualités et étant chanteuse elle est aussi actrice, la combinaison de toutes ses capacités devient une œuvre entière d’art.

Bien qu’en de nombreuses occasions, il ait été accusé d’appropriation culturelle Rosalia Elle s’est défendue en alléguant que c’est un honneur pour elle de pouvoir interpréter ses chansons et de leur donner une touche au-delà de la musique ordinaire, ajoutant également qu’elle n’a jamais détourné de la musique qu’elle joue dans ses chansons, en l’occurrence la musique gitane qui Il l’a critiquée aujourd’hui est encore mieux connue grâce à l’artiste.

Nul doute qu’au fil des années, Rosalía a réussi à faire évoluer et à mûrir sa musique, qui devient de plus en plus des œuvres d’art pour nos oreilles, ainsi que ses collaborations qui, même si elles ne sont pas du goût de tout le monde. , ils sont très admirés par les autres.

