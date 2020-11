Premier trimestre en tant que maman, Sophie Turner a l’air maigre dans les rues de Los Angeles | INSTARAM

La belle et talentueuse protagoniste de la série à succès “Game of Thrones”, Sophie Turner, s’est quelque peu éloignée des réseaux sociaux, car elle s’est consacrée, comme son mari, le chanteur Joe Jonas, à la bienveillance de son petit premier-né.

C’est vrai, Sophie est restée absolument concentrée sur son rôle de mère, sa vie dans le monde des réseaux et du divertissement l’a donc complètement mise de côté pour se concentrer sur le plus important: sa famille.

Mais si elle décide de ne pas partager sa vie à travers réseaux sociauxCela ne veut pas dire que ses fervents admirateurs qui l’ont trouvée en train de marcher puissent prendre une photo et l’accrocher sur leurs profils respectifs, comme les paparazzi qui ne recherchent qu’un moment où les artistes ne sont pas préparés à les capturer en image.

A cette occasion, quelque chose de similaire s’est produit, puisque, le célèbre Famille Jonas Turner Elle a été revue, alors qu’elle faisait rouler sa poussette dans les rues de la ville, à travers le quartier connu sous le nom d’Encinos de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et on pouvait voir Sophie, placidement et trop heureuse, partageant de beaux moments. avec sa petite fille et son mari.

Ce que nous avons pu très bien remarquer, c’est que, à peine trois mois après l’arrivée de son premier-né, la belle actrice a de nouveau été vue en train de promener sa petite fille avec son mari, comme nous venons de le mentionner cependant Il convient de noter qu’elle a l’air phénoménale, car elle a retrouvé sa silhouette élancée.

À 24 ans, la belle actrice britannique regarde avec tout l’amour possible sa fille, qui voyageait dans une poussette bleue et noire, qu’elle surveillait attentivement en souriant joyeusement et en marchant par une matinée ensoleillée.

On pouvait voir l’heureux couple apprécier d’être parents et cela se manifeste dans chaque sortie du dimanche et dans les rues bordées d’arbres feuillus, dans leur quartier.

À seulement trois mois de la naissance de son bébé, la nominée aux Emmy Awards arbore une silhouette spectaculaire et mince, vêtue d’une garde-robe moulante en lycra qui montre qu’elle est déjà dans les mensurations qu’elle portait dans le passé, en plus, elle cherche à être confortable le plus longtemps possible.

L’actrice qui s’est démarquée dans la série à succès Game Of Thrones, portait ses cheveux longs avec des mèches blondes totalement lâches, portant un legging gris assorti à un haut à manches longues et un col rond, une tenue qui mettait en valeur sa taille étroite.

De plus, c’était une belle chaîne en or, qui se démarquait dans sa tenue décontractée, ainsi qu’une paire de chaussures de tennis blanches, et clairement, en raison de la continence de santé, Turner portait un masque noir avec des lettres imprimées, tout comme son mari, le membre. du groupe Jonas Brothers.

La vérité est que l’artiste montre déjà un corps complètement tonique, avec tout à sa place, dans sa phase post-partum, ce qui montre qu’elle se sent récupérée dans une normalité qui arrive au fil des mois dans sa phase de fierté. Maman, on imagine que de cette manière, elle montre qu’elle prend parfaitement soin de son alimentation et ajoute quelques exercices légers, pour ne pas se surmener et pouvoir se consacrer avec Joe à s’occuper du bébé.