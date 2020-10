Il y a un air familier lorsque Three Little Birds joue au début de la bande-annonce de Oiseau chanteur, le nouveau Film de Michael Bay inspiré de la pandémie. Peut-être parce que notre subconscient l’a associée à Will Smith dans I Am Legend, un film où le protagoniste cherche désespérément un remède contre un virus qui a dévasté 90% de la population.

Songbird est un film de science-fiction se déroule à Los Angeles en 2024. Le virus COVID-23 a muté et le taux de mortalité dépasse déjà 50% dans le monde. Après un confinement de quatre ans, les gens commencent à être détenus dans des camps de quarantaine appelés zones Q.

Il Axe central le film ne tourne pas autour du virus mais plutôt une relation amoureuse entre les protagonistes Nico (KJ Apa) et Sara (Sofia Carson). Le couple souffre parce qu’il ne peut pas être vu en raison de l’enfermement, un phénomène que beaucoup d’entre nous vivent en 2020. De plus, Nico est immunisé contre le virus, donc cela pourrait être la clé d’un possible remède.

Action, militaire et histoire d’amour

La première bande-annonce montre scènes dignes d’un film de Michael Bay: la technologie, les militaires dans les rues et une histoire d’amour impossible. L’action est accompagnée de rues désertes, de voitures abandonnées dans ce qui ressemble à un embouteillage inspiré de The Walking Dead et de la mission de Nico de sauver Sara d’être confinée dans une zone Q.

Songbird est réalisé par Adam Mason qui était également en charge du scénario ensemble sont Simon Boyes. La production est assurée par Michael Bay, Adam Goodman, Andrew Sugerman et Eben Davidson.

Le film met en vedette Demi More, Bradley Whitford, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser, Craig Robinson et Peter Stormare. More a un rôle important dans l’intrigue, car c’est une femme riche qui cherche à aider Nico dans sa mission pour atteindre Sara.

Il le protagoniste principal n’aura pas la tâche facile, car en plus de faire face aux gangs et aux dangers de la ville, le méchant Peter Stormare sera le dernier obstacle. L’acteur suédois joue un chef corrompu de l’assainissement de Los Angeles en charge de emmener les personnes infectées dans des camps de quarantaine.

“ Songbird ”, la petite tentative de Michael Bay d’obtenir de l’argent du COVID-19

Certains se demandent s’il n’est pas trop tôt pour avoir un film inspiré du COVID-19. Songbird semble être une petite tentative de Michael Bay de tirer de l’argent d’une situation qui a dévasté des centaines de milliers de familles à travers le monde.

Les excuses de ses créateurs sont que ce film n’est pas un rappel de ce que nous vivons, mais plutôt une histoire d’espoir.

“Bien que ce soit le thriller pandémique et qu’il ait du suspense et de l’horreur, le cœur d’une histoire est l’espoir”, dit-il. “C’est l’espoir qui est représenté dans le personnage de Sara et l’amour entre Sara et Nico. Dans notre éternelle nuit noire, l’oiseau chanteur chante une chanson d’espoir.”

Pour le moment il n’y a pas de date de sortie définitiveOn ne sait pas non plus s’il sortira en salles ou si un service de vidéo en continu paiera pour l’avoir en exclusivité.

