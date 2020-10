Première de la série sur Netflix et Amazon Prime Video du week-end | Instagram

Les premières de la série des plates-formes Netflix et Amazon Prime Video en Amérique latine ont surpris des millions de personnes depuis le début du mois et de nombreuses autres sont à venir, nous allons donc mentionner celles qu’ils seront pour ce week-end.

Le week-end a commencé et pour beaucoup, cela signifie rester à la maison et regarder des films ou des séries, alors Netflix et Amazon Prime Video ont sélectionné des séries qui seront présentées en première juste pour que vous puissiez en profiter ces jours-ci.

Il ne fait aucun doute que les différentes plateformes diffusion Ils mettent constamment à jour leur contenu afin que leurs abonnés aient de nouveaux films ou séries à apprécier chaque jour.

C’est pourquoi ce week-end du 9 octobre, les plateformes Netflix, Amazon Prime Video mais aussi HBO, ont présenté de belles premières.

Ce week-end, nous aurons quelques fins de séries acclamées comme “The Boys” sur Amazon Prime Video, des retours attendus comme “The Haunting of Bly Manor” sur Netflix et de nouveaux épisodes de votre série préférée sur la plateforme HBO.

NETFLIX

La hantise de Bly Manor – Vendredi 9 octobre

La suite de la série “The Haunting of Hill House” arrive enfin sur Netflix avec une nouvelle histoire t3rror.

Les nouveaux épisodes mettront en vedette des acteurs du premier opus tels que Henry Thomas, Victoria Pedretti et Oliver Jackson Cohen, cependant, jouant de nouveaux personnages.

Riverdale – Saison 4 – Vendredi 9 octobre

Une nouvelle saison de la série originale The CW arrive sur la plateforme après une longue attente.

Les amours, les combats, les réconciliations et les défis entre Jughead, Veronica, Betty et Archie suivront.

Rappeur à 40 ans – Vendredi 9 octobre

Avec Radha Blank, raconte l’histoire d’un dramaturge raté qui vit à New York.

Pour réaliser ses rêves, elle doit se réinventer et décider de devenir rappeuse tout en oscillant entre le monde du Hip Hop et du théâtre, sans aucun doute une grande comédie à voir avec toute la famille.

Dunkerque – Dimanche 11 octobre

Le film 3 oscarisé arrive sur la plateforme, réalisé par Christopher Nolan et raconte l’histoire d’un groupe de soldats alliés de Belgique, de Grande-Bretagne et de France alors qu’ils sont attaqués par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

HBO

Patrouille du destin – Saison 2 – Épisode 6

Vendredi 9 octobre

20h00 MX

Alors que Niles et Cliff recherchent une Dorothy disparue, Larry rencontre un groupe d’astronautes sans âge qui arrivent de l’espace, d’un autre côté, Vic découvrira quelle est la relation entre Roni et STAR Labs.

Salle 104 – Saison 4 – Épisode 11

Vendredi 9 octobre

21h00 MX

Un épisode animé se déroulant en 1987, deux amis se rendent dans la salle 104 pour fêter leur dernier été avant de commencer le lycée, cependant, tout deviendra incontrôlable avec la présence d’un athlète populaire.

Vie parfaite – Saison 1 – Épisode 6

Vendredi 9 octobre

21:30 MX

Le thème de ce nouvel épisode suit le protagoniste expliquant ce qu’il faut faire lorsque vous ne voulez pas être seul.

VIDÉO AMAZON PRIME

Les garçons – Saison 2 – Épisode final

Vendredi 9 octobre

La deuxième saison touche malheureusement à sa fin et beaucoup se demandent ce qui va arriver à Homelander et Stormfront ou si Butcher et sa compagnie peuvent enfin battre Vought mais finalement toutes les réponses parviendront à Amazon ce vendredi.

Monte sur ma moto – Vendredi 9 octobre

Vous pourrez voir l’histoire du groupe musical Menudo comme jamais auparavant, vous saurez qui ils étaient, comment le phénomène a commencé et sa triste fin.

Tout ce que vous ne saviez pas sur le groupe emblématique qui a fait vibrer des millions de fans dans les années 70 et 80 en Amérique latine et a propulsé des célébrités comme Ricky Martin à la gloire.

