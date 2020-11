Première Edith González, aujourd’hui sa mère perd la vie à l’âge de 89 ans | Instagram

A cette occasion, le duel saisit à nouveau les proches de l’actrice Edith González après que la mère de l’actrice, Mme Ofelia Fuentes a perdu la vie, selon ce qu’ils ont rapporté le 28 novembre.

Dans le communiqué publié samedi dernier, ils soulignent que la mère de Edith Gonzalez, dont on se souvient comme la protagoniste des feuilletons, Mme Ofelia Fuentes perd la vie après un combat qu’elle a eu contre des maux typiques de son âge, qui ont aggravé son état de jour en jour.

Il faut se rappeler que la relation qui a toujours uni la mère et la fille a toujours été très étroite et cette nouvelle fatalité apparaît un peu plus d’un an après le départ de l’histrionique dont on se souvient.

Maintenant au milieu d’une profonde tristesse, ils ont partagé devant l’opinion publique la mort de la matriarche qui dans ce 2020 a perdu la vie, lors de l’événement malheureux, Ofelia Fuentes était accompagnée de ses proches, détaille le communiqué.

“Au nom de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González et Constanza Creel González, nous informons nos amis et l’opinion publique en général du décès malheureux de Mme Ofelia Fuentes, mère de l’actrice bien-aimée et célèbre Edith González”, vous pouvez lire sur début de la déclaration qui a été signée par la famille González Creel Fuentes, au nom du frère, de la nièce et de la fille unique du défunt artiste.

Mme Ofelia est tombée samedi 28 novembre 2020 à 89 ans, accompagnée de ses proches, ceci à cause de maladies chroniques typiques de son âge qui se sont aggravées au cours de la dernière année », ont-ils ajouté.

Les proches des deux femmes ont partagé la grande tristesse qui entoure aujourd’hui la famille de l’histrionique, remerciant tout le monde pour tout le soutien qu’ils ont reçu jusqu’à aujourd’hui et rappelant également que «sa mémoire restera dans leur cœur».

Un hommage qu’ils ont également ajouté à la publication a souligné les vertus qui caractérisaient dans la vie Mme Ofelia Fuentes, qu’elles dépeignent comme une personne très heureuse et charismatique.

Nous nous souviendrons toujours d’elle comme de la femme heureuse, rebelle, charismatique et aimante; fidèle complice de ses petites-filles et fils Víctor Manuel et Edith, dont elle était une éternelle compagne et avec qui elle est sûrement déjà réunie dans la paix de Dieu “,

Nous vous remercions de tout cœur pour vos prières, le soutien constant et l’affection manifestés au cours de cette dernière année qui a été si difficile pour la famille; A cette occasion, nous vous remercions encore pour cette solidarité, décrit le message qui conclut qu’en raison des recommandations de l’urgence sanitaire, les services funéraires se dérouleront dans l’intimité la plus complète des parents les plus proches qu’ont été l’actrice et feu Mme Ofelia dans la vie. Sources.

Avant l’événement fatal, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à la triste nouvelle en inondant la publication d’échantillons de soutien et d’affection pour la famille du protagoniste rappelé de “Salomé“de nombreuses autres histoires à l’écran.

De la même manière, il a été apprécié parmi les commentaires, les condoléances que le veuf de la star de la télévision a exprimé à l’égard de la famille, Lorenzo Lazo Il a accompagné les condoléances d’une photographie émouvante à travers laquelle il a fait ses adieux à son ancienne belle-mère.

Je chéris tous les bons souvenirs et sourires partagés. Bon voyage, chère Ophélie. Reposez en paix », a déclaré l’économiste.

Mère et fille de nouveau ensemble

S’il y a quelque chose qui console aujourd’hui les proches de Mme Ofelia Fuentes et Edith González, c’est que la mère et la fille sont déjà réunies après le départ de l’actrice représente une épreuve très difficile à surmonter pour sa mère, soulignent-ils.

Les deux seraient très proches, ils révèlent que même si Edith est devenue indépendante très jeune, elle est toujours restée très proche de sa mère et a été comme ça jusqu’à ses derniers instants, c’est pourquoi pour feu Mme Ofelia, sa fille “n’est jamais partie”, comme l’a révélé l’actrice Lorena Velázquez, une amie proche de la famille et une amie et parente particulièrement proche de la mère de la célèbre personnalité de la télévision. Edith González.

C’est elle qui a abordé la profonde dépression qui s’est produite pour Ofelia après le départ de sa fille, souligne Lorena elle-même, «cela a eu un impact énorme sur son état d’esprit et aurait eu besoin d’aide pour faire face au duel», a-t-elle expliqué.