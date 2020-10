Première image officielle de Tom Holland dans le rôle de Nathan dans le film “Uncharted” | INSTAGRAM

Le jeune acteur arismatique et talentueux, Tom Holland, a récemment partagé sa première image officielle de l’aventurier attachant «Nathan Drake» pour son nouveau rôle principal dans l’adaptation cinématographique de «Inexploré», Le film très attendu qui adapte le célèbre jeu vidéo Naughty Dog.

Et bien que de nombreux utilisateurs aient été incrédules que l’acteur soit le bon pour le rôle ou non, la vérité est que, personnifié s’il donne toute la largeur pour pouvoir jouer le personnage, nous pensons donc que cette fois, les fans du jeu vidéo ils peuvent être convaincus que Tom était un bon choix.

Bien que, clairement, nous devrons attendre la sortie tant attendue production du film Afin de réaliser la qualité et la polyvalence de Tom Holland en tant qu’acteur, nous croyons sincèrement qu’il donnera tout et en surprendra beaucoup, chassant les commentaires négatifs.

Il est à noter que le film servira de type de préquelle à l’univers du célèbre jeu vidéo “Uncharted”, un excellent divertissement en soi, et dans lequel nous connaîtrons à la fois les origines de Drake, ainsi que celles de son mentor Victor Sullivan.

Il est important de noter que ce dernier personnage mentionné sera joué par Mark Wahlberg, qui il y a des années a failli jouer Drake lui-même, malheureusement à ce moment-là le projet n’a pas pu être réalisé, cependant, à cette occasion, tout se passe bien. et bientôt nous pouvons apprécier le nouveau film.

N’oubliez pas qu’au sein de la distribution exclusive de “Uncharted”, nous verrons également des célébrités de stature internationale, comme l’acteur espagnol Antonio Banderas lui-même, de la même manière que nous pouvons apprécier les incroyables performances de Sophia Taylor Ali et Tati Gabrielle.

Alors que la mise en scène est en charge du cinéaste renommé Ruben Fleischer, bien que de nombreux utilisateurs aient exprimé leurs pensées et mentionnent que ce qui précède n’est pas exactement un réalisateur très agréable, mais nous ne pouvons pas laisser nos espoirs tomber juste parce que certaines de ses productions ne le font pas. ils aiment, j’espère pour ce film si vous trouvez l’inspiration nécessaire.

Et l’attente pour l’adaptation cinématographique de “Uncharted” a été si longue qu’elle mérite vraiment un très bon film d’aventure, tant les vrais fans que les utilisateurs sur Internet et plus tard dans les salles de cinéma, n’en méritent pas moins.

Il faut se rappeler que ces derniers temps, les dates de sortie ont été constamment modifiées, nous ne pouvons donc pas être sûrs à 100% que le film tant attendu sortira le 16 juillet 2021, ce qui, nous le savons tous, est sa date de sortie actuelle et jusqu’à présent.

Nous espérons sincèrement que d’ici là, Hollywood et les grandes sociétés de production cinématographique seront déjà fatigués de reporter les titres sans s’arrêter, et nous espérons que les gens se conformeront autant que possible aux réglementations sanitaires, pour éviter la contagion du virus qui est lâche, alors, sinon, nous aurons une autre forte vague de contagion, et les productions cinématographiques pourraient être à nouveau suspendues, reportées ou même totalement annulées.

Un détail important, et surprenant pour les fans du jeu vidéo, et qui, selon nous, doit être pris en compte est que, Nolan North, l’acteur qui donne vie à Nathan Drake avec sa voix pendant le jeu, a récemment visité le plateau. tournage du film.

Bien sûr, pour affiner les détails de certaines références dans l’histoire, en vérifiant que même les accessoires fonctionnent parfaitement avec le film, et il a mentionné que tout est entretenu à merveille, tant d’utilisateurs admiratifs pourraient rester plus calmes avant la production du film attendu.