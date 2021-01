La police a déclaré que M. Fathers est décédé à l’hôpital, malgré les meilleurs efforts des professionnels de la santé.

Un homme de 49 ans a également subi de graves blessures et reste à l’hôpital dans un état stable.

Sa sœur aînée Holly lui a écrit un hommage sur Facebook, en disant: «Tu es le meilleur frère, tellement protecteur, tu étais là pour moi quand j’avais besoin de toi. Tellement aimant et absolument hilarant tu m’as rendu le plus heureux. Tu me manques tellement mon petit garçon, ça me tue.

Elle a ajouté: “Vous aviez un cœur plein d’or, je ne peux pas dire à quel point vous me manquez et vous aimez. Cette douleur est une douleur constante qui ne disparaîtra jamais.”

Sa tante a publié un hommage émouvant sur Facebook, en disant: «En pensant à mon frère et à sa famille après que mon neveu a été poignardé 6 fois le jour du Nouvel An. Envoi d’amour, de compassion et de guérison à ses amis et à sa famille RIP »

Une déclaration publiée par Hayley Baggott disait: «Pour aider à donner à mon frère adoptif et à mes meilleurs amis la famille, donnez à notre Jay le départ qu’il mérite.

«Les mots ne peuvent pas décrire ce que nous ressentons tous en ce moment, emmenés loin à un jeune fils, frère et oncle aussi aimant.

(

Jay Fathers a été assassiné le jour du Nouvel An

/ Document de famille)

La police a déclaré avoir accusé Callum Aylett, 21 ans, de Walshs Manor, Stantonbury d’un chef de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre.

L’inspecteur Det Chf Andy Howard de la police de Thames Valley a déclaré: «Nous poursuivons l’enquête sur les circonstances de la mort de Jay et j’invite quiconque possède des informations pouvant aider à cette enquête à contacter la police au 101 ou en ligne.

«Vous pouvez également signaler 100% de manière anonyme en appelant l’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers au 0800 555 111.

«Nous adressons nos pensées et nos sympathies à la famille de Jay, et nous demandons que leur vie privée soit respectée en ce moment très pénible.»