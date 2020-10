CBS a annoncé la date de la première de la saison 8 de Mom et elle marquera la première sans la star principale Anna Faris. L’actrice a récemment annoncé qu’elle se retirerait pour poursuivre d’autres opportunités, mettant fin à son personnage Christy. La populaire sitcom devrait revenir le 5 novembre à 21 heures après B POSITIVE selon TVLine.

“Les sept dernières années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière”, a-t-elle déclaré dans un communiqué selon E !. “Je suis tellement reconnaissant de [Chuck Lorre], les écrivains et mes incroyables compagnons de casting pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. Alors que mon parcours en tant que Christy a pris fin, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et j’encouragerai ma famille télévisuelle. “

Faris a joué aux côtés d’Allison Janney, qui a joué le rôle de Bonnie, Mimi Kennedy, Jaime Pressly, Beth Hall, Kristen Johnston et William Fichtner. La maman d’un enfant a joué le rôle de Christy, une toxicomane en convalescence et une jeune maman qui a assisté aux réunions des AA aux côtés de sa mère, Bonnie. Les fans étaient bien sûr impatients de savoir si son personnage serait refondu ou non, mais Warner Bros.TV et Lorre ont tous deux déclaré que le personnage avait été écrit pour Faris et qu’ils ne prévoyaient pas de remplir ses chaussures avec quelqu’un d’autre.

“Depuis la création de Mom, Anna a été le premier et le seul choix pour le rôle de Christy”, a déclaré leur communiqué. “Nous sommes très fiers des histoires que nous avons pu raconter pendant les sept années d’Anna avec nous. Nous souhaitons à Anna tout le meilleur et nous la remercions pour sa belle représentation.”

Bien que tout le monde semble être en bons termes, il est rapporté que ce fut une surprise totale non seulement pour les fans, mais aussi pour ses collègues. La décision «soudaine» aurait obligé CBS à chercher une solution pour aller de l’avant. Une source proche de la production de l’émission a déclaré à PEOPLE que sa décision était une “surprise” et que personne n’en était “content”. Son choix de partir a été «soudain et importun, et cela a laissé tout le réseau brouillé». La source a déclaré que ce n’était “pas une bonne chose du tout” et que “personne” ne voulait qu’elle parte puisque l’émission a été un succès constant depuis qu’elle a commencé en septembre 2013.

“Maman a participé aux émissions scénarisées les plus rentables de CBS, dans une période économique très difficile”, a déclaré l’initié. “Et maintenant, l’une des pistes est partie. C’est en fait un cauchemar. Personne ne voulait ça.”