Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que Saturday Night Live, The Walking Dead, Supernatural et The Boys!

1 | Qu’en est-il de Magic of Disney’s Animal Kingdom de Disney + qui vous rend plus émotif – les problèmes médicaux des animaux ou à quel point leurs gardiens respectifs au cœur de lion sont-ils profondément investis?

2 | Comment Sylvie d’Emily à Paris a-t-elle le pouvoir de renvoyer Emily, alors que la société de marketing pour laquelle Emily travaille est propriétaire de l’entreprise de Sylvie?

3 | Nous savons que tout le monde à Saturday Night Live est testé, mais le manque récurrent de distanciation sociale n’est-il pas un peu choquant? Vous voulez nous dire qu’ils n’auraient pas pu construire un plus grand bureau de mise à jour du week-end, donc Colin Jost et Michael Che avaient six pieds entre eux? (Et qui d’autre a grimacé quand Aidy Bryant a tendu la main et touché le bras de Che?)

4 | Quel mégafan du troisième jour (#ThirdHerders?) Parmi vous détient le record du plus grand nombre de minutes de diffusion en direct de 12 heures (!) De samedi?

5 | Junkies justifiés, étiez-vous heureux de revoir Timothy Olyphant en tant que maréchal américain intelligent sur Fargo – et avec un chapeau distinctif, rien de moins?

6 | Qui d’autre a fait rire Power Book II: Ghost’s Saxe en sirotant un thé à bulles quelques scènes après avoir dit à sa nièce Riley qu’il n’en voulait pas?

7 | Avez-vous été chatouillé ou effrayé par l’histoire de Jimmie Walker dans le Comedy Store à propos de Freddie Prinze voulant tuer John Travolta avec une arbalète?

8 | Si Ruby de Lovecraft Country rentrait à la maison à la fin d’une journée extrêmement chaude, pourquoi William / Christina lui aurait-elle dessiné ce qui était un bain chaud fumant?

9 | Dans The Walking Dead, comment nos héros savaient-ils qu’après avoir laissé la horde entrer dans l’antichambre de leur cachette, ils ne resteraient pas coincés dans ce cauchemar claustrophobe? (D’ailleurs, pourquoi ne sont-ils pas restés coincés là-bas?) Sur une note sans rapport, à quel point était-il étrange de voir Star Wars Stormtroopers apparaître soudainement dans la série?

10 | Non pas que nous attendions beaucoup de continuité de Family Guy, mais n’était-il pas étrange pour Fox de diffuser un épisode sur Stewie se battant avec Chris juste une semaine après avoir établi que les gens ne peuvent pas comprendre la plupart de ce que dit Stewie?

11 | Un jour à la fois peut-il déjà faire une pause? (D’abord, il est annulé par Netflix. Ensuite, sa première saison sur Pop TV est interrompue en raison de COVID. Et cette semaine, sa première CBS a été reportée en raison du football!)

12 | Avec GLOW brusquement non renouvelé en raison de COVID, la série de bandes dessinées IDW peut-elle offrir aux fans une certaine fermeture?

13 | Sterling K.Brown, bien que formidable acteur, est-il un choix étrange pour Leo de The West Wing, étant donné qu’il a presque dix ans de moins que feu John Spencer ne l’a jamais été dans le rôle? Juste à partir de la bande-annonce, il apparaît plus comme un contemporain de Sam ou Josh que de Jed.

14 | Avez-vous passé la majeure partie de We Are Who We Are de cette semaine à craindre que l’un des adolescents ne soit gravement blessé ou malade pendant sa fête à la maison?

15 | Auriez-vous pu passer toute votre vie sans ce gros plan Dancing With the Stars des tétons de Nev Schulman? Et en criant à Céline Dion, pourquoi Derek Hough a-t-il soufflé un baiser sombre au plafond comme si Céline n’était plus avec nous?

16 | American Ninja Warrior de Jimmy Choi a-t-il été l’un des plus déchirants de la série?

17 | CBS a-t-il placé un «Le» devant le FBI Declassified juste pour que les téléspectateurs ne pensent pas que c’est une autre retombée du FBI?

18 | L’animatrice de Weakest Link, Jane Lynch, semble-t-elle personnellement contrariée par le fait que la finaliste Arielle ne sache pas quel leader des droits civiques et membre du Congrès est décédé en juillet dernier?

19 | Pourquoi Benny de The Haves and the Have Nots a-t-il passé l’intégralité de l’épisode de mardi à exiger que quelqu’un, n’importe qui, lui dise l’adresse de Derrick alors que, il y a quatre semaines, l’ami d’Alissa lui a donné le nom de la rue à fouiller? Benny a-t-il oublié? De plus, il a entendu parler de Google, non?

20 | Si le débat vice-présidentiel Fly n’était pas parti après deux (longues) minutes, le modérateur aurait-il / aurait-il demandé à Pence de le balayer? Et quelles sont les chances que SNL jette Jeff Goldblum pour jouer la mouche lors de l’inévitable parodie de débat de ce week-end?

21 | Est-ce que Mme Butters de Supernatural a aidé Sam à choisir cette tenue pour son rendez-vous? Dans l’affirmative, sommes-nous tous d’accord pour dire que c’était une erreur?

22 | Êtes-vous surpris et / ou irrité que les All-Stars de Big Brother continuent de révéler leurs alliances secrètes dans des messages d’adieu aux invités expulsés? Est-ce trop demander un concours de chef de famille qui se termine réellement lors de l’épisode de jeudi? Et Julie Chen Moonves devrait-elle simplement s’en tenir au scénario des émissions en direct? Son timing et ses commentaires secondaires ont été si difficiles ces dernières semaines.

23 | Compte tenu de la prévalence de Fresca sur The Boys cette saison, vous attendiez-vous à moitié à ce que la finale révèle que la boisson est en fait une sorte de substance contrôlant l’esprit collectif? Et maintenant que la saison est finie, quel a été votre choix musical / chanson préféré?

24 | Dans le troisième épisode de The Haunting of Bly Manor, se déroulant dans les années 1980 mais vu dans nos quarantaines actuelles, la scène où tout le monde goûte la pâte à gâteau d’Owen avec la même cuillère vous a-t-elle rendu très mal à l’aise? Et [Episode 1 spoiler alert!] Pourquoi diable Dani n’a-t-il pas réussi à s’en sortir après que Miles et Flora l’aient tourmentée en l’enfermant dans le placard de l’épisode 1?!

Frappez les commentaires avec vos réponses – et toutes les autres questions que vous souhaitez partager!