Une piscine suspendue de style aquarium, conçue pour flotter entre les toits de deux gratte-ciel de luxe à Londres, a été achevée.

La structure acrylique transparente était la dernière pièce du très attendu Sky Pool, un équipement spectaculaire dans un nouveau quartier résidentiel de Nine Elms, Vauxhall.

La piscine extérieure transparente de 25 m a été soulevée hier par l’une des plus grandes grues mobiles au monde. La piscine a été fabriquée dans le Colorado et parcourue 1 000 miles jusqu’à Galveston, au Texas, avant d’être expédiée de l’autre côté de l’Atlantique le mois dernier.

Les résidents audacieux d’Embassy Gardens pourront faire des longueurs dans la piscine à ciel ouvert entre les deux tours – 10 étages au-dessus du sol.

Le Sky Pool, qui a été conçu par HAL Architects, sera rempli de 148 000 litres d’eau et devrait ouvrir au printemps prochain. Une passerelle parallèle y côtoiera et le toit de la tour ouest abritera un salon, un bar à huîtres et une orangerie.

Embassy Gardens est le nouveau développement de 2 000 maisons dans la zone de régénération de la centrale électrique de Nine Elms et Battersea. Il est adjacent à l’ambassade des États-Unis et One Embassy Gardens – un quartier commercial qui abritera la maison d’édition géante Penguin.

Le dernier bâtiment résidentiel du projet Ecoworld Ballymore est en construction avec des prix à partir de 695 000 £.