Le chanteur et influenceur Kimberly loaiza Il a partagé sa première vidéo sur YouTube il y a quatre ans, avec cela, il a commencé sa carrière en tant que youtuber qui s’est répandu aujourd’hui dans d’autres domaines et est l’un des plus grands représentants et créateurs de contenu de tout le Mexique, cependant, comme toute grande célébrité, il est nécessaire de se souvenir de ses débuts pour voir s’il a un peu changé ou s’il reste le même, nous montrons la première vidéo qu’il a partagée sur sa chaîne.

Comme toutes les stars d’Instagram et d’autres réseaux sociaux Kimberly loaiza Il a commencé comme toute autre personne, sans aucun suiveur, heureusement le contenu qu’il partageait au fil des semaines était accepté par les internautes, commençant ainsi à avoir de plus en plus d’abonnés.

Quatre ans se sont écoulés depuis qu’il a sorti sa première vidéo en tant que youtubeur, et bien qu’il y ait évidemment une grande différence non seulement dans son physique mais aussi dans la façon dont il se comporte devant la caméra, Kimberly Loaiza continue de maintenir l’essence de sa chaîne, ce qui pour elle les adeptes sont fascinés.

Actuellement âgée de 23 ans, elle est mariée à celui qui l’a encouragée à créer sa propre chaîne YouTube Juan de Dios Pantoja, à ce jour, il a été l’un de ses plus grands et plus grands soutiens, non seulement dans sa vie en tant que partenaire et aujourd’hui mari. mais aussi en tant que collaborateur et partenaire, ils se sont récemment mariés mais ils ont déjà eu le temps de vivre ensemble.

Kimberly loaiza Elle est la mère d’une belle princesse nommée Kima et attend son deuxième enfant qui sera un garçon, elle et sa famille l’attendent déjà avec impatience.

Dans sa première vidéo, la jeune influenceur apparaît en seulement une minute et 18 secondes, il l’a fait en guise d’introduction, cela a été partagé sur ses cheveux le 2 décembre 2016, intitulé “MA PREMIERE VIDEO / Kimberly Loaiza”, la vidéo en a déjà plus que treize millions de vues, nous vous le partagerons tout de suite.

À la fin! Pour la première fois ma première vidéo, j’espère qu’elle vous plaira beaucoup! », Écrit-il dans sa description.

Aujourd’hui, Kimberly Loaiza se réfère à ses abonnés comme ses «Linduras» parce qu’elle s’appelle «La Lindura Mayor», mais dans sa première vidéo, elle fait référence à ses futurs abonnés comme «Mis Niños», c’est peut-être la seule différence que nous avons trouvée dans sa première vidéo par rapport aux vidéos actuelles.

Dans sa vidéo, il a partagé trois raisons pour lesquelles ils devraient s’abonner à sa chaîne:

Il ne se concentrerait pas uniquement sur une chose, il aurait un contenu varié Il traiterait les abonnés avec autant d’amour et de respect Il ferait de son mieux pour offrir un contenu divertissant et de qualité

Ce sur quoi ses followers se sont mis d’accord, c’est qu’il continue avec ses trois motivations pour inviter les internautes à faire partie de sa famille.

Le temps passe très vite maintenant que Kim a 27 M a kima et un autre bébé en route », a écrit un internaute.

Nul doute que l’interprète a rempli ce qui était proposé dans sa chaîne, en plus de devenir une grande youtubeuse, elle est aujourd’hui aussi une grande influenceuse, tiktoker, chanteuse et même maman car elle est sur le point d’avoir son deuxième bébé.

Ses millions de followers sont plus qu’heureux de continuer à la voir et à partager avec elle, seuls quelques fans ont eu l’opportunité de la rencontrer, qu’elle aimerait élargir davantage et partager avec encore plus de “Cuties”, malgré son succès. Kimberly loaiza Elle est toujours la fille humble et un peu timide comme dans sa première vidéo, bien que bien sûr un peu plus extravertie.

