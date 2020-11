N

De nouvelles images révèlent comment l’ancien centre commercial délabré de Whiteleys à Bayswater renaîtra sous la forme d’un nouveau complexe résidentiel, de vente au détail, de restauration et d’hôtel d’un milliard de livres sterling.

Le centre commercial classé Grade II de 109 ans sur Queensway a été fermé pendant deux ans après une période de lent déclin après l’ouverture du centre commercial Westfield London à proximité en 2008.

Le bâtiment – célèbre pour sa façade collonadée et ses cupules sur le toit – se trouve sur le site depuis 1911, lorsque Whiteleys était l’un des premiers grands magasins de luxe de Londres.

Dans le cadre de nouveaux plans conçus par les architectes Foster + Partners, il sera transformé en 139 appartements et maisons de ville, 20 nouveaux magasins et restaurants, un cinéma, une salle de sport à grande échelle et un hôtel et spa Six Senses – le premier en Grande-Bretagne – avec 110 chambres , ainsi que son club de bien-être social d’ici 2023.

La célèbre horloge et le dôme en verre seront restaurés et une nouvelle cour publique sera créée au centre du bâtiment. Le grand escalier sera intégré à l’hôtel.

Les résidents des maisons de une à cinq chambres auront accès à une salle de sport, une piscine, un spa, une salle de musique, une garderie et un espace de coworking.

La rotonde restaurée du Whiteley

Le projet est une joint-venture entre la société d’investissement immobilier MARK et le développeur de Hong Kong CC Land avec le spécialiste des maisons de luxe Finchatton agissant en tant que directeur du développement.

Whiteleys, autrefois l’un des grands magasins à Londres, a été fondé à l’origine par le Yorkshireman William Whiteley en 1863 et avait pour slogan «tout, d’une épingle à un éléphant».

À quoi ressemblera la cour intérieure

Whiteley a été assassiné en 1907, mais ses fils ont ouvert le nouveau magasin sur Queensway en 1911 avant que l’entreprise ne soit achetée par son rival Gordon Selfridge. Il a été transformé en centre commercial en 1989 mais était pratiquement une coquille vide au moment de sa fermeture définitive.