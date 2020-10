Bonne nouvelle pour les fans de Stranger Things: une série de photographies filmées ressemble à révéler quelques points de l’argument, qui jusqu’à présent était gardée secrète par la chaîne.

Cela, malgré un bref aperçu il y a quelques mois, qui pourrait être la révélation la plus importante: le retour du bien-aimé Hooper (Dan Harbour), laissé pour mort et pleuré par les fans à la fin de la saison trois.

JustJared a publié une série de photos montrant certains des membres de la distribution de Stranger Things dans un magasin de vidéos. Dans les images sont visibles certains des affiches dans lesquelles vous pouvez voir qu’il s’agit de matériel promotionnel de The Man with the Red Shoe de Stan Dragoti avec Tom Hanks et Teen Wolf de Rod Daniel, dans lequel un très jeune Michael J. Fox est devenu célèbre.

Les deux films ont fait leurs débuts en vidéo personnelle en 1986, un an après leur sortie. Steve Harrington (Joe Keery) peut également être distingué portant un gilet vert avec une étiquette de nom, laissant entendre qu’il a peut-être trouvé un nouvel emploi dans un nouveau magasin.

La production de la saison 4 de Stranger Things a repris à la mi-septembre. Il a été arrêté en mars en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Pendant la pause de la production, la salle des écrivains a achevé l’écriture de l’intégralité de l’histoire, qui était destinée à fermer la série à succès, mais semble maintenant être le prélude à un univers étendu.

Tandis que Les détails de l’intrigue sur la saison de Stranger Things ont été très rares, divers détails ont été révélés grâce à des photos des coulisses et des teasers officiels. Lucas (Caleb McLaughlin) aura un emploi dans un restaurant à thème japonais du Starcourt Mall, tandis que le shérif Hopper a survécu à sa mort apparente lors de la finale de la saison de la saison précédente et est maintenant enfermé dans un camp de prisonniers russe.

Créé par les Duffer Brothers, Stranger Things stars Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey et Maya Thurman-Hawke. Il n’y a toujours pas de date de sortie pour les nouveaux épisodes de Stranger Things.

