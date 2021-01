Premières photos mignonnes du bébé de Nicki Minaj, il est adorable | INSTAGRAM

La rappeuse américaine à succès, Nicki Minaj a annoncé sa grossesse début 2020, avec son mari adoré, Kenneth Petty, ils ont accueilli leur premier enfant, venu dans ce monde le 30 septembre, les adeptes de la chanteuse avaient été demander des images du premier-né, mais cela ne se réalisait pas.

Et ce n’est que ce 2 janvier 2021, que l’attente a finalement pris fin, puisque Nicki s’est donné la tâche de partager avec le monde entier, sur internet, les premières photos de ton petit fils, remercier la vie pour une si belle étape.

Le bébé est aussi adorable que les fans l’avaient prédit, couplé au fait que, dans les interviews précédentes d’il y a quelques années, Minaj Elle avait mentionné qu’elle aimerait avoir un gros et beau bébé à prendre en charge et il semble que son souhait ait été exaucé parce que son petit est exactement cela, et a volé le cœur des fans du rappeur, immédiatement.

Cependant, Nicki n’a pas encore révélé le vrai nom de son petit bébé dodu, mais l’a appelé par le surnom de “Papa Ours” Dans la publication de son profil officiel sur Instagram, en outre, il a écrit une belle dédicace dans les publications classiques du Nouvel An dans laquelle il est reconnaissant pour ce que l’année qu’il a quitté lui a apporté.

Dans la pièce de divertissement, nous pourrions lire: «#PapaBear merci beaucoup de m’avoir choisi pour être votre maman … Je vous souhaite une nouvelle année heureuse et prospère. Merci pour votre amour et votre soutien pendant ce voyage. Ça signifait beaucoup pour moi. Devenir maman est de loin le travail le plus satisfaisant que j’aie jamais exercé. Envoi d’amour à toutes les mères de super-héros. De gros câlins à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période difficile »était le message magnifique et réconfortant de la rappeuse à son beau bébé.

Et bien sûr, à ses millions de fans à travers le monde, car sans leur soutien, il ne serait pas là où il est maintenant, au sommet de sa carrière musicale, et de l’excellent travail qu’il a accompli en tant que mère de l’adorable petit garçon.

Bientôt, ses fans sont devenus fous d’amour et Nicki est devenue une tendance avec des félicitations pour son beau bébé et le mème étrange, car dans les images, vous pouvez voir que le bébé de seulement 2 mois porte de la tête aux pieds avec le plus exclusif et marques reconnues de vêtements textiles.

Avec un total de six photographies, la talentueuse femme a présenté son bébé sur Internet, posant depuis son porte-bébé, portant des barboteuses que nous pensons avoir été spécialement créées pour lui, car nous n’avions jamais vu de vêtements de ces maisons de couture internationales, pour bébés, comme par exemple , Versace et Burberry.

En plus d’avoir des bijoux de la plus haute gamme, et des tailles plus grandes, le bébé a déjà une collection de tennis des marques les plus reconnues et confortables aussi, ressemblant à un galant rappeur idiot à son jeune âge, a fait fondre le cœur des les spectateurs.

Il convient de mentionner que, dans une interview récente, sur sa radio de fans, Minaj a avoué le nom curieux qu’elle a presque donné à son premier-né, Nicki a révélé qu’elle avait presque appelé son fils Ninja.

«Savez-vous quel était son nom? Je pense que je pourrais encore le changer », a déclaré le rappeur.« Beaucoup de gens ont dit qu’ils aimaient ça, mais j’ai dit: «Non». Son nom allait être Ninja », a-t-elle poursuivi, et« je l’ai changé à la dernière minute », a-t-elle conclu en avouant que Je l’ai presque appelé ainsi.