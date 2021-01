Après une longue année de silence, Marvel revient dans la mêlée avec toute sa capacité à capter l’attention du public. Au cours des dernières semaines, WandaVision a suscité l’admiration et la perplexité. La première production officielle de Phase 4 est devenue un phénomène de critique et d’audience, malgré son scénario étrange et son intrigue inexplicable. C’est maintenant au tour de The Falcon et The Winter Soldier, dont la première est dans quelques semaines.

Si il y a quelques semaines Anthony Mackie commentait son enthousiasme pour l’arrivée de la série, maintenant l’acteur Sebastian Stan a fait de même. Il a partagé une photo inédite sur son Instagram officiel qui montre l’apparence du personnage de la série.

“ Le faucon et le soldat de l’hiver ”: un contexte

La deuxième série Marvel pour Disney plus montrera ce qui est arrivé à Sam Wilson et Bucky après les événements racontés dans Fin du jeu. Jusqu’à présent, seul Spider Man: loin de chez soi a donné un aperçu plus ou moins large du monde après le claquement de Bruce Banner. Cependant, il est probable que The Falcon and the Winter Soldier faites-le dans une perspective plus adulte et solide.

Le spectacle, qui a été défini comme une «aventure mondiale», avec des ressemblances avec un film d’espionnage, comprend également l’agent Sharon Carter et le baron Zemo dans le casting. Ce qui indique que le plus probable l’intrigue montre Sam comme le nouveau Captain Americá devant un redoutable ennemi.

Jusqu’à présent, les détails de la série étaient en grande partie un mystère. Mais maintenant, à quelques semaines de la première, Marvel semble désireux de donner quelques détails. À l’enthousiasme des fans, Sebastian Stan a partagé des images des premiers tests de caméra de l’apparition de son personnage dans la série. Contrairement au Bucky à l’air fatigué et légèrement gâté que nous avons vu dans les films, l’émission de télévision arborera une tenue soignée et étrangement militaire.

L’acteur a inclus la photo sur son compte Instagram et a détaillé qu’elle appartenait à une série prise en octobre 2019, qui comprenait les premiers essayages de costumes. “Test de la caméra, octobre 2019. Il reste moins de deux mois”, lit-on en bas de l’image.

Selon son casting, The Falcon and the Winter Soldier ressemble beaucoup plus à Captain America: Winter Soldier qu’à toute autre histoire de la phase trois. Les insinuations indiquent que ce sera une tournée d’espionnage qui comprendra peut-être révéler quelques secrets liés à plusieurs des points peu clairs des traités de Sokovie et d’autres sujets.

Avec Malcolm Spellman comme showrunner et réalisé par Kari Skogland, il fera ses débuts sur Disney Plus le 19 mars.

L’article Premiers détails de «Le faucon et le soldat de l’hiver», le suivant de Marvel pour Disney + a été publié dans Hypertext.