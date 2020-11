Prends note! Harry Styles donne de bons conseils d’amour à un fan | AP

Le beau chanteur Harry Styles via Twitter, il a donné conseils l’amour à un fan qui lui a demandé, quelque chose dont vous voudrez sûrement prendre note, car en plus d’exprimer divers sentiments romantiques dans sa musique, il partage également des leçons de vie.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Harry Styles a plusieurs paroles inspirées par les émotions, mais aussi les meilleurs conseils pour affronter la vie et le amour.

Au fil des ans, le chanteur britannique a connu un grand succès dans la musique grâce à son talent et à son style rock classique, dans ses deux albums solo, il a participé en tant que compositeur à la plupart de ses chansons, réussissant à capturer des émotions qui reflètent des scénarios. des relations amoureuses.

Le chanteur a également développé une liberté dans sa manière d’être et partage quelques leçons de vie avec ses millions de followers à travers le monde.

Malheureusement, l’amour est un peu compliqué, mais les chanteurs et les compositeurs ont un peu plus de sensibilité sur le plan émotionnel, car beaucoup de leurs paroles s’en inspirent pour décrire des histoires qui nous font pleurer ou nous remplissent de nostalgie et de cette manière L’ancien membre de One Direction a appris la vie, l’amour et la liberté, alors je n’hésite pas à partager une série de mots que beaucoup ont besoin d’entendre.

Si vous êtes un grand fan de l’interprète “Watermelon Sugar”, vous saurez qu’il agit sous la devise qu’il prêche lui-même: “Traitez les gens avec gentillesse”, donc ses adeptes ont pu partager plusieurs histoires à ses côtés et quelle meilleure façon de recevoir un conseil d’amour de la personne que vous admirez tant.

C’est ainsi que la chanteuse britannique a partagé les meilleurs mots pour une fille qui a souffert de son béguin, une action que personne n’a peut-être imaginée.

Il est à noter que dans des chansons telles que “Adore You”, Falling “,” Lights Up “,” Golden “, entre autres, Harry a exprimé dans ses paroles des émotions qui vont des papillons dans l’estomac lorsque vous rencontrez cette personne, la douleur de perte, amour-propre et liberté,

Montrer ainsi qu’il est également vulnérable à certains sentiments, pour lesquels il a appris l’importance d’être sincère avec le cœur.

Harry a partagé des messages avec l’un de ses fans qui lui a demandé de l’aide pour avouer son béguin après avoir été amoureux pendant 7 ans, la réponse de la chanteuse a été une belle leçon de vie que nous pouvons certainement appliquer lorsque nous sommes confrontés à des situations qui impliquent nos émotions.

L’acteur lui a également conseillé d’être sincère, être vulnérable est une qualité de l’être humain, que ce soit mauvais ou bon, être heureux ou triste font partie de la vie.

C’est ainsi qu’il a laissé entendre qu’être honnête et exprimer ses émotions, quelle que soit la réponse, vous rendra courageux, vous en tirerez des leçons et vous deviendrez fort avec le temps.

Nous aimerions certainement voir toute la conversation, mais nous comprenons que ce fut un moment très spécial entre Harry et Trish, qui ne veut peut-être pas partager avec tout le monde, mais avec la pièce que nous avons pu apprécier, il est confirmé qu’Harry est parfait et mérite tout notre amour.

D’autre part, les fans du chanteur sont redevenus fous du nouveau look avec lequel il est apparu dans ce qui sera son prochain film, “Don’t Worry, Darling”

Récemment, une série de photographies du chanteur a été publiée où l’ancien membre du célèbre boys band britannique irlandais formé en 2010, porte une nouvelle coupe de cheveux qui a certainement été plébiscitée par ses centaines de followers.

