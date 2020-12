UNE

t dernier! Après des mois à regarder un écran de télévision tous les soirs, enfin, avec la sortie du film Tenet de Christopher Nolan, le barrage s’est brisé et les studios se préparent pour un automne de plaisir sur grand écran. Des contes de super-héroïnes aux câpres de super-espions et à de véritables joyaux de festivals, nous choisissons les 20 films pour récupérer votre pot de pop-corn pour cette saison.

La dame au portrait

L’histoire de De Meaux d’un peintre jésuite (Melvil Poupaud) essayant de capturer la beauté de l’impératrice (Fan Bingbing, magnifique) dans la cour impériale de Chine au XVIIIe siècle est un somptueux régal visuel, approprié pour une image d’une image et de son impact. Absorber et adorer.

Les nouveaux mutants

(Photo par Claire Folger)

Grâce aux disputes entre Fox, Marvel Studios et Disney, ce spin-off de X-Men a été poussé et entraîné dans des milliards de directions. Le thriller de Boone offrira-t-il de l’horreur directe, des emos intrépides ou les deux? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir Maisie Williams comme Rahne Sinclair, une fille-loup super cool et fièrement non hétéro.

L’homme du roi

Matthew Vaughn, sortie maintenant reportée à février 2021

Une préquelle se déroulant dans la Première Guerre mondiale avec un Raspoutine dément en tant que méchant peut ne pas sembler être la prochaine étape naturelle pour les films ultra-violents de Kingsman, mais 2020 nous a servi de plus grandes courbes. Ralph Fiennes entre dans les chaussures habillées de Colin Firth en tant que mentor aux lèvres supérieures raides de l’espion en herbe de Harris Dickinson.

Bill et Ted affrontent la musique

(Patti Perret / Most Excellent Productions, LLC)

Les héros durs à penser sont de retour. Et maintenant, ils ont des filles! L’intrigue voit Ted et Bill (Keanu Reeves et Alex Winter) cannibaliser leur propre avenir, afin qu’ils puissent sauver le monde grâce à la chanson. Il n’y a pas de temps comme l’avenir et (avec le doux Keanu à bord) rien d’aussi impressionnant que de cannibaliser le passé.

Rochers

La magnifique histoire de passage à l’âge adulte de l’adolescente britannique noire Rocks (star en devenir Bukky Bakray) et de ses camarades de classe dans l’est de Londres est une ode à l’amitié féminine qui fera chanter votre cœur. Les adolescents ont eu une année difficile – c’est un vibrant hommage à eux.

Six minutes à minuit

((Films IFC) / Films IFC)

Eddie Izzard joue le rôle de tuteur pour les filles de nazis de haut rang dans ce thriller de la Seconde Guerre mondiale. Le comédien a co-écrit le scénario (son tout premier effort sur grand écran) et Judi Dench joue son patron, la directrice vigilante.

Wonder Woman 1984

Plus de distorsion dans le temps, alors que le bienfaiteur amazonien de DC saute des années 1920 aux années 1980 et regarde son amie Barb (Kristen Wiig) se transformer en super-méchante Cheetah. Chaque tenue, dans la bande-annonce, est bonne pour rire. Il en va de même pour chaque ligne livrée par le petit ami de notre héroïne, Trevor (Chris Pine). C’est un tarif bien-être, conçu pour que vous vous sentiez bien.

Beauté éternelle

Sally Hawkins met dans une performance aimante et en couches dans le rôle de Jane, une schizophrène paranoïaque avec une famille pour la plupart horrible qui se lance dans une romance provisoire avec une autre âme troublée (David Thewlis). Le casting de soutien (Alice Lowe, Billie Piper, Penelope Wilton, vous voyez l’idée) est KO.

Mort sur le Nil

Kenneth Branagh, sortie maintenant retardée jusqu’au 18 décembre

Un accent français outrageusement large, un assortiment aléatoire de A-listers (et, ahem, Russell Brand) et un meurtre à résoudre. Cela ne peut signifier qu’une chose: Branagh et sa moustache ridicule sont de retour à la tête d’une nouvelle adaptation brillante de Christie qui est probablement mieux appréciée avec la langue fermement dans la joue.

Le jardin secret

Être envoyé vivre avec votre oncle taciturne dans les mornes landes du Yorkshire, puis découvrir que seule la nature peut vous sauver ressemble à une sorte de métaphore pour 2020, c’est donc le bon moment pour cette mise à jour du roman de Frances Hodgson Burnett d’arriver enfin dans les cinémas.

Cordélia

Les événements de ce film d’horreur britannique anxiogène se déroulent au cours d’un week-end à Londres alors que sa protagoniste (Antonia Campbell-Hughes, face à Johnny Flynn) voit sa vie se dérouler lorsque sa jumelle quitte temporairement la maison qu’ils partagent.

Saint Maud

C’est l’un des meilleurs débuts britanniques de tous les temps, un drame d’horreur alternatif sur une infirmière pincée et pieuse, Maud (Morfydd Clark; à couper le souffle), dont la recherche de rédemption la met en conflit avec la danseuse manipulatrice mourante, Amanda (Jennifer Ehle; rusé). Si vous aimez les surprises, vos prières ont été exaucées.

Veuve noire

Cate Shortland, sortie maintenant retardée jusqu’en mai 2021

Marvel a enfin offert à Natasha Romanoff / Black Widow son propre film. Scarlett Johansson a l’air mal à l’aise aux côtés de Rachel Weisz, David Harbour et Florence Pugh (en tant que maman, papa et petite soeur russe de Natasha). Comédie noire et coups de pied. Oui!

Shirley

Elisabeth Moss incarne la romancière Shirley Jackson dans ce nouveau drame biographique. Decker évite un récit traditionnel de la vie troublée de l’auteur au profit d’une représentation teintée d’horreur qui prend ses repères stylistiques de ses propres œuvres de fiction fabuleuses.

Mogul Mowgli

Des Quatre Lions à une galaxie lointaine, très lointaine, vous pouvez toujours compter sur Riz Ahmed pour donner une performance magnétique. Mogul Mowgli, qu’il a co-écrit, est son projet de passion et voit Ahmed (également musicien) jouer un rappeur tentant de renouer avec sa famille après avoir reçu un diagnostic de maladie auto-immune.

Pas le temps de mourir

(No Time To Die a été retardé jusqu’en avril 2021)

Phoebe Waller-Bridge a écrit le scénario. Billie Eilish a écrit la chanson thème. La dernière tentative de Daniel Craig à jouer à 007 ressemble un peu à de vieilles nouvelles, mais peut encore nous faire chier.

Âme

Yeehaa! Le dernier de Pixar n’est ni une suite ni une préquelle et propose une animation délirante et abstraite, Inside Out-y. L’aventure de Docteur nous emmène dans The Great Before, un endroit où les âmes humaines sont préparées pour la planète Terre. C’est une question de (pré) vie ou de mort que le héros d’âge moyen Joe (Jamie Foxx) rentre à la maison en un seul morceau. Exclusif à Disney +

Peter Rabbit 2: The Runaway

Très apprécié (ainsi que positivement détesté, dans certains quartiers), le hit hybride live-action / CGI sur le thème du lapin de Gluck a maintenant une suite. Apparemment, Peter est sur le point de découvrir la vie dans la grande ville. La distribution de la voix, comme toujours, est incroyable, avec Elizabeth Debicki de retour dans le rôle de Mopsy.

West Side Story

Steven Spielberg, sortie maintenant retardée jusqu’en 2021

Ne venez pas à cette production à la recherche de stars. Tony et Maria sont interprétés par Ansel Elgort (assez célèbre) et Rachel Zegler (pas célèbre du tout). Là encore, Zegler est colombo-américain. Et a une voix étonnante. Beaucoup de choses ont changé depuis que Natalie Wood (russo-américaine; pas d’oiseau chanteur) a accroché le rôle.

Esprit béat

La petite pièce coquine de Noël Coward fait peau neuve avec Dan Stevens dans le rôle du romancier policier désespéré Charles et Judi Dench en tant que médium étonnamment puissant Madame Arcati. Dench est hilarant dans la bande-annonce. Et avouons-le, après Cats et Artemis Fowl, elle mérite un coup.