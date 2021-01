Préparez les albums de Noelia en anglais et en salsa pour cette 2021! | Instagram

Le chanteur d’origine portoricaine Noelia a annoncé qu’il lancerait un album En anglais pour cette 2021 cependant, ce n’était pas la seule nouvelle, car il a également partagé qu’il lancerait également l’un des genres de la salsa, ses fans sont sûrement plus que conscients de chacune des nouvelles qui y sont liées.

L’interprète de “Clávame tu amor” a partagé cette nouvelle fascinante il y a quelques heures sur son compte Instagram officiel, si elle le croyait Noelia Je me reposais, tu as tort! car il a travaillé très dur pour lancer ces nouvelles productions, dont on pense que ce ne sera pas la seule surprise qui nous attend.

En plus d’être chanteuse, Noelia est aussi une excellente femme d’affaires, mannequin, actrice, philanthrope et star des réseaux sociaux, c’est une célébrité qui ne cesse de grandir tant personnellement que professionnellement, ce n’est pas pour rien qu’on la voit très active sur Instagram partageant ce qu’elle fait sur elle jour après jour, nouvelles affaires et lancements qu’elle réalise.

Cette production 2021 en anglais, album complet et un album de salsa …. Que voudriez-vous d’autre ?? “, a écrit le chanteur.

Il y a cinq heures Noelia Il a partagé cette publication et plusieurs de ses followers répondent déjà à la question qu’il leur a posée, il y a ceux qui n’ont aucun problème à ce qu’il fasse ce qu’il aime le plus, puisqu’il fait tout bien et est surtout très beau, c’est ce qu’il aime le plus Ils répètent, d’autres lui ont demandé s’il avait pensé à chanter avec un groupe, peut-être le plus proche auquel il est venu est avec sa mélodie “Donnez-moi une raison” qui est une combinaison de mariachi avec norteño.

Noelia a sûrement plus de surprises en réserve qu’avec le temps, elle leur montrera quand le bon moment sera venu, il se pourrait qu’elle sortira également plus de singles pour animer nos soirées comme son nouveau hit “Vamos a la playa”, des chansons romantiques avec lesquelles ses millions de fans l’identifier, les mêmes qui ont fait tomber des milliers de couples amoureux.

Il est probable qu’elle partagera bientôt de nouvelles nouvelles sur ses projets, elle fait toujours participer ses followers qui l’adorent et sont au courant de son actualité particulière.

Bien que Noelia ait connu une croissance constante, plusieurs de ses abonnés la localisent davantage sur sa page OnlyFans et laissent de côté toutes les réalisations qu’elle a eues en tant qu’entrepreneur, bien qu’il soit également possible qu’ils ignorent tous les projets de ceux sur lesquels vous travaillez depuis longtemps.

L’année 2020 malgré une pandémie à Noelia C’était assez productif, elle a été reconnue comme la femme d’affaires de l’année, elle a aidé certains travailleurs de l’hôpital avec de la nourriture en raison du travail constant qu’ils avaient dû à la pandémie.

En outre, PROTECOM a également lancé la société qui fabrique des acryliques, en fait avec elle a lancé une capsule désinfectante, des masques et des protecteurs avec lesquels, en collaboration avec Sergio Mayer, ils ont réussi à rouvrir les salles.

Noelia ne se consacre pas uniquement à la création Musique, mais aussi des emplois pour d’autres grâce à leurs entreprises, l’une des plus récentes était beaucoup de voitures qui ont aussi un atelier, a partagé avec enthousiasme plusieurs vidéos où elle en vantait une partie, la voyant sous un autre angle en plus de ses charmes évidents qu’elle montre avec fierté, pour les gens qui ont obtenu du travail grâce à elle ils l’apprécient beaucoup, on pourrait dire qu’elle a des ouvriers fidèles.

Sans aucun doute, la belle portoricaine cherche toujours un moyen de surprendre ses fans, non seulement en montrant son attractivité dans ses vidéos et photographies, mais aussi par le fait que chacun de ses projets est réalisé avec beaucoup d’amour. et la détermination, ce qui est admirable pour une célébrité consciente de toutes ses activités.

