N

Au cours des quatre derniers mois, 300 vols, agressions, vols et autres crimes ont été commis par des personnes sur des scooters électriques à Londres au cours des quatre derniers mois, a révélé la police.

Le surintendant en chef du Met, Simon Ovens, a déclaré que les agents avaient saisi des centaines de scooters électroniques modifiés pour atteindre 40 à 70 mi / h lors d’une nouvelle répression.

Il a averti que les agresseurs se tournaient vers eux au lieu de vélos et de cyclomoteurs parce qu’ils sont rapides, silencieux et non enregistrés.

Les e-scooters privés restent illégaux sur les routes et les trottoirs de Londres, les coureurs risquent une amende fixe de 300 £ et six points sur leur permis de conduire s’ils sont arrêtés par la police.

Le surintendant en chef Ovens, du Met’s Road and Transport Policing Command, a déclaré: «Là où nous avons vu des bicyclettes et des cyclomoteurs utilisés dans des bribes, c’est ce que nous trouvons maintenant avec les scooters électriques.

«Nous ne voulons pas que ces choses soient exploitées à des fins criminelles – c’est un autre outil que le criminel peut utiliser.»

en relation

Un tiers des 33 arrondissements de la capitale ont manifesté leur intérêt à participer à des programmes de location, avec un essai d’un an qui débutera au printemps prochain.

La technologie «Geo-fencing» sera utilisée pour réduire la vitesse du scooter d’un maximum d’environ 15 mph jusqu’à 8 mph dans les zones «ralentir».

M. Ovens a exhorté les parents à réfléchir soigneusement à l’achat d’un enfant pour Noël après trois décès au Royaume-Uni.

(emilyhartridge, instagram)

Un coroner a découvert qu’un pneu sous-gonflé était un facteur de sa mort.

en relation

«Ils sont trop dangereux», a déclaré M. Ovens. «Ils ne sont pas conçus pour les routes, les trottoirs ou les lieux publics. Ils sont trop difficiles à contrôler.

«Je ne veux pas voir plus de familles perdre des êtres chers après Noël.

«Alors que nous avons saisi des scooters électriques pouvant fonctionner jusqu’à 40 mph, certains peuvent atteindre 70 mph.

«Il n’y a pas de test requis pour pouvoir en conduire un, ce qui signifie que les gens n’ont souvent pas une compréhension de la conscience de la route – ils ne portent pas de casque ou n’ont pas de lumières sur eux, donc en conduire un signifie qu’ils se mettent eux-mêmes et les autres en danger, surtout à cette période de l’année avec les débuts de soirée.

La police a déclaré qu’en raison de leur utilisation illégale, les collisions sur des scooters électroniques sont sous-déclarées. En 2018, quatre collisions ont été signalées. Cela est passé à 32 en 2019.

L’opération Hornet a saisi 268 scooters électriques et conduit à l’émission de 604 avertissements.

M. Ovens a poursuivi: «Ma priorité est d’assurer la sécurité des gens sur nos routes et de m’assurer que les gens connaissent les règles et veillent à leur propre sécurité et à celle des autres.

«Je pense que certaines personnes utilisent les scooters électriques comme un moyen de transport attrayant, en particulier pour se rendre au travail.

«Avant Noël, nous voulons rappeler aux gens que si vous en achetez un, selon la législation en vigueur, vous ne pouvez le conduire sur un terrain privé qu’avec la permission du propriétaire foncier.

«Si vous êtes sur un scooter électrique à Londres, attendez-vous à être arrêté par des agents alors que nous continuons à aider les Londoniens à rester en sécurité.»