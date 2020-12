N

Au début, 90% des lits d’hôpitaux en Angleterre sont pleins alors que les hôpitaux sont confrontés au défi de gérer les pressions hivernales et de traiter un nombre croissant de patients atteints de coronavirus.

Le nombre total de patients Covid-19 hospitalisés en Angleterre était de 15 465 le 16 décembre, contre 13 467 une semaine plus tôt. Lors de la première vague du virus, ce nombre a culminé à 18974 le 12 avril.

Selon les dernières données du NHS England, le pourcentage de lits d’hôpitaux du NHS occupés en Angleterre a presque atteint 89% pour la semaine se terminant le 13 décembre.

Les hôpitaux du sud et de l’est du pays sont confrontés à une plus grande pression sur les lits, le sud-est signalant une occupation des lits de 90,2% et l’est de l’Angleterre un taux d’occupation de 90,5% dans les sept jours précédant le 13 décembre, rapporte BBC News.

Quelque 2 543 patients atteints de Covid-19 ont été enregistrés à Londres le 16 décembre, contre 1 787 il y a une semaine. Le premier pic de vague à Londres était de 5201 patients le 9 avril.

La capitale a enregistré certains des taux d’occupation des lits les plus élevés.

Le pourcentage moyen de lits occupés au cours de la semaine se terminant le 13 décembre était de 95,4% dans les hôpitaux du Royal Free London NHS Trust. Il était de 95,8% dans les hôpitaux de Lewisham et de Greenwich et de 96,8% dans les hôpitaux du King’s College.

Le président du Collège royal de médecine d’urgence a déclaré vendredi que nous devons faire «tout ce qu’il faut» pour maîtriser les cas de coronavirus.

Des files d’ambulances se forment à l’extérieur des hôpitaux de surcapacité de NI

Lorsqu’on lui a demandé si un verrouillage devait être annoncé pour l’Angleterre et l’Écosse à la suite d’annonces similaires au Pays de Galles et en Irlande du Nord, le Dr Katherine Henderson a déclaré: «Je me fiche de la terminologie, tout ce que je sais, c’est que nous devons faire quelque chose pour y parvenir. nous-mêmes supprimant la transmission communautaire du virus.

«Il me semble que nous devons faire tout ce qu’il faut pour que la situation soit fermement sous contrôle afin que nous puissions vacciner les gens et ensuite aller de l’avant.»

Elle a déclaré que la différence entre la situation actuelle et celle de mars est que les hôpitaux tentent toujours de poursuivre tout leur travail non-Covid tout en faisant face à une augmentation du nombre de patients infectés par le virus.

Elle a déclaré: «Nous avons une véritable tempête parfaite au moment du manque de lits, une grande vague de patients Covid et une tentative désespérée d’essayer de continuer à faire un travail (non-Covid).»

Elle a exhorté le public à être “extrêmement prudent” pendant la période des fêtes, ajoutant: “Ne faites rien de plus risqué que nécessaire.”