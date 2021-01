T

La British Beer and Pub Association (BBPA) a révélé aujourd’hui qu’une enquête menée auprès de ses membres a montré que près de 50% attendaient toujours les subventions complémentaires «d’urgence» du LRSG destinées à aider les établissements à traverser les restrictions de niveau et le verrouillage de novembre pour atteindre leur banque comptes.

L’enquête BBPA a également révélé que 74% des pubs dirigés par voie humide n’ont pas encore reçu les subventions ponctuelles supplémentaires de 1000 £ par pub pour les sites forcés de fermer avant le verrouillage à Noël.

L’association a appelé le gouvernement à accélérer la distribution de ces subventions «vitales» aux pubs, les chefs géants des pubs ayant déclaré au Standard que leurs entreprises n’avaient à ce jour reçu que quelques subventions dues.

Les conclusions sont survenues alors que la Confédération de l’industrie britannique (CBI) écrivait à Rishi Sunak et recommandait que le gouvernement «travaille de toute urgence avec les autorités locales pour s’assurer que les subventions discrétionnaires existantes se trouvent sur les comptes bancaires des entreprises d’ici la fin de février 2021».

Il y a de plus en plus de bruit et d’inquiétude de la part des dirigeants des grandes et des petites entreprises quant au manque de paiement rapide des subventions d’aide d’urgence pour les entreprises en difficulté, fermées ou gravement entravées.

Aujourd’hui, l’association a insisté sur le fait qu’il est impératif que toutes les subventions soient «délivrées immédiatement».

La directrice générale de Body, Emma McClarkin, a déclaré que «pour de nombreux pubs, obtenir ces subventions est la différence entre survivre ou fermer définitivement».

Le chancelier a annoncé fin octobre que les autorités locales allaient distribuer jusqu’à 3 000 £ par mois en subventions aux entreprises contraintes de fermer – ou qui étaient «gravement touchées» – par le verrouillage de novembre.

Cela a été suivi par une annonce le 5 janvier selon laquelle les entreprises pourraient demander, toujours selon le même processus, jusqu’à 9000 £ par propriété en subventions dans le cadre d’un programme de soutien au verrouillage de 4,6 milliards £.

McClarkin a déclaré: «Il est incroyable que tant de pubs attendent toujours leurs subventions de Noël pour le deuxième verrouillage. Considérant que nous sommes maintenant dans un troisième lock-out, c’est scandaleux.

«Les publicains de tout le pays vérifient désespérément leurs comptes bancaires chaque minute de chaque jour pour voir s’ils ont reçu leur paiement. Notre secteur ne tient qu’à un fil, donc pour de nombreux pubs, obtenir ces subventions est la différence entre survivre ou fermer pour de bon.

«Le gouvernement et les autorités locales doivent travailler plus étroitement ensemble pour garantir que les futures subventions soient distribuées rapidement aux pubs.»

Jonathan Neame, directeur général du plus ancien brasseur britannique Shepherd Neame, qui possède et exploite 319 pubs à Londres et dans le sud-est, a déclaré au Standard que la demande de la CBI d’une date limite du 28 février pour que les paiements parviennent aux entreprises était une “bonne cible”, car “certaines subventions arrivent, mais il y a beaucoup plus de bureaucratie cette fois qui ralentit le processus”.

Le patron de Young, Patrick Dardis, a déclaré au Standard qu’aucune des dernières subventions de soutien ponctuelles du gouvernement, d’une valeur maximale de 9000 £ par propriété d’une valeur imposable supérieure à 51000 £, n’avait été reçue.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il travaillait «en étroite collaboration» avec les autorités locales «pour faire en sorte que les fonds soient versés le plus rapidement possible à ceux qui en ont besoin».

Il a déclaré: «Nous comprenons que ce sont des circonstances extrêmement difficiles pour les entreprises. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales, qui sont responsables de la gestion de ces subventions, pour garantir que les fonds soient versés le plus rapidement possible à ceux qui en ont besoin.

«Les entreprises peuvent continuer à accéder à nos programmes de subventions dans le cadre de l’un des ensembles de soutien aux entreprises les plus complets et les plus généreux au monde que nous ayons mis en place, d’une valeur de 280 milliards de livres sterling.»