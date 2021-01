L’étude, du King’s College de Londres, a interrogé 709 agents de santé de neuf unités de soins intensifs en Angleterre dans le cadre d’une enquête anonyme en ligne entre juin et juillet de l’année dernière.

Environ 291 membres du personnel (41 pour cent) étaient des médecins, 344 (49 pour cent) étaient des infirmières et 74 (10 pour cent) étaient d’autres membres du personnel de santé.

Publié dans la revue Occupational Medicine, le rapport a révélé qu’une mauvaise santé mentale était courante chez le personnel des unités de soins intensifs (USI) et était plus notable chez les infirmières que chez les médecins ou les agents de santé du service.

(

L’étude, du King’s College de Londres, a interrogé 709 agents de santé de neuf unités de soins intensifs.

/ .)

Plus de la moitié (59%) ont déclaré que leur bien-être était bon, mais 45% ont atteint le seuil de signification clinique probable pour au moins une des affections suivantes: dépression sévère (6%), TSPT (40%), anxiété sévère (11 pour cent) ou problème de consommation d’alcool (sept pour cent).

Un membre du personnel sur huit (13 pour cent) a déclaré avoir souvent pensé à être mieux mort ou à se blesser au cours des deux semaines précédentes.

L’auteur principal, le professeur Neil Greenberg, de l’Institut de psychiatrie de King’s, a déclaré: «Nos résultats montrent un fardeau important de symptômes de santé mentale signalés par le personnel de l’USI vers la fin de la première vague en juillet et juillet 2020.

«La gravité des symptômes que nous avons identifiés est très susceptible de nuire à la capacité de certains membres du personnel des soins intensifs de fournir des soins de haute qualité et d’avoir un impact négatif sur leur qualité de vie.

(

Une infirmière travaille sur un ordinateur à l’USI (unité de soins intensifs) de l’hôpital St George de Tooting, au sud-ouest de Londres.

/ PA)

«Le taux élevé de mortalité parmi les patients Covid-19 admis à l’USI – couplé à des difficultés de communication et à fournir un soutien adéquat en fin de vie aux patients et à leurs proches en raison des restrictions de visite – est très susceptible d’avoir été un facteur de stress très difficile. pour tout le personnel travaillant dans les USI. »

Le SSPT est causé par des événements stressants, effrayants ou pénibles et les symptômes comprennent des cauchemars répétés et des flashbacks.

Le professeur Greenberg a déclaré que même si les résultats de sa nouvelle étude n’étaient pas surprenants, «ils devraient servir de rappel brutal aux responsables du NHS de la nécessité pressante de protéger la santé mentale des travailleurs des soins intensifs maintenant afin de garantir qu’ils peuvent fournir des soins vitaux à ceux-ci. dans le besoin”.

en relation

Il a ajouté: «Si nous protégeons la santé mentale des agents de santé pendant la pandémie de Covid-19, le personnel sera mieux en mesure de fournir durablement des soins de haute qualité au grand nombre de patients gravement malades avec Covid-19.»

Matt Hancock: “ impossible de savoir ” la date exacte à laquelle les restrictions de Covid seront assouplies

Les chercheurs sur le papier, y compris des experts de l’University College London et de l’Université d’Oxford, ont déclaré que des travaux supplémentaires étaient désormais nécessaires.

Ils ont déclaré que les questionnaires d’auto-évaluation peuvent parfois surestimer le taux de symptômes de santé mentale cliniquement pertinents.

Alors que Dame Donna Kinnair, directrice générale du Royal College of Nursing (RCN), a déclaré: «Les infirmières à qui je parle tous les jours me disent qu’il ne leur reste plus de carburant dans le réservoir et que leur résilience est sérieusement mise à l’épreuve.

Une porte-parole du NHS a déclaré: «C’est une période incroyablement difficile pour le personnel du NHS travaillant en première ligne, c’est pourquoi nous avons investi 15 millions de livres sterling dans le soutien, y compris 38 centres locaux de santé mentale et de bien-être et un service pour le personnel ayant des besoins complexes en matière de santé mentale. , comme les traumatismes et la toxicomanie.

«Le public peut également aider à soutenir les médecins et les infirmières en suivant les conseils« mains, espace, visage »pour réduire la pression sur les hôpitaux et sauver des vies.»