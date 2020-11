UNE

Près de neuf «offres» du Black Friday sur 10 pourraient être trouvées au même prix ou moins cher plus tôt dans l’année, analyse par Which? a montré.

Le groupe de consommateurs a suivi les prix de 219 produits domestiques et technologiques populaires au cours d’une année, pendant six mois avant le Black Friday 2019 et six mois après.

Il a constaté que 85 pour cent pouvaient être trouvés moins chers ou au même prix dans les six mois précédents.

Quand lequel? En comparant les prix d’un an pour ces produits, qui comprenaient des articles ménagers et technologiques tels que des écouteurs, des réfrigérateurs-congélateurs et des barres de son, il a constaté que seuls trois des 219 articles suivis étaient à leur prix le moins cher de l’année le Black Friday.

Hors des détaillants Lequel? examiné, le groupe de consommateurs a déclaré que Currys PC World était le plus susceptible d’avoir ses offres Black Friday moins chères ou au même prix au cours des six mois précédents. C’était le cas pour 47 des 49 produits (96 pour cent).

Parmi les exemples, lequel? a constaté que chez Currys PC World, un ensemble d’écouteurs Bose coûtait 249 £ le Black Friday mais avait été moins cher ou au même prix à au moins 15 reprises au cours des six mois précédents.

John Lewis n’était pas loin derrière avec 70 des 78 (90 pour cent) accords du Black Friday Lequel? suivi moins cher ou au même prix à l’avance.

Lequel? trouvé une machine à café De’Longhi chez John Lewis coûtait 1285 £ lors de la vente Black Friday, mais la machine avait été au même prix ou moins à au moins 35 reprises au cours des six mois précédents, tombant à moins de 1200 £ sur plusieurs jours en mai et juin 2019.

AO a réalisé un total de 38 des 44 (86%) accords du Black Friday inclus dans le Which? recherche moins cher ou au même prix avant le grand jour.

En ce qui concerne les offres du Black Friday suivies chez Argos, Which? a découvert que 15 sur 18 (86%) avaient été moins chères ou au même prix dans les six mois précédant le Black Friday.

Amazon est arrivé en tête des détaillants qui? examiné – mais avait encore un peu plus de la moitié (57 pour cent) des produits analysés moins chers ou au même prix dans les six mois précédant le Black Friday.

Chez Amazon, lequel? a trouvé une «bonne affaire» sur un aspirateur à main Shark à 97 £ le Black Friday 2019, soit un peu plus de la moitié du maximum de 180 £ qu’il avait été.

Natalie Hitchins, laquelle? chef des produits et services pour la maison, a déclaré: “Faites d’abord quelques recherches. De cette façon, vous saurez une véritable aubaine quand vous en voyez une.”

Amazon a déclaré: «Nous cherchons à offrir à nos clients un excellent rapport qualité-prix grâce à des prix bas tout au long de l’année ainsi qu’à un certain nombre d’événements saisonniers fantastiques.

«Notre vente du vendredi noir comprend des milliers d’offres sur une vaste sélection de produits de toutes les catégories du site, à une période de l’année où nous savons qu’il est important pour nos clients d’économiser de l’argent.»

AO a déclaré: “Nous proposons des offres exceptionnelles à nos clients toute l’année. L’événement Black Friday de l’année dernière a présenté plus de 9 000 offres fantastiques et équitables pour les clients et nous prévoyons que cette année sera encore plus importante.”

Un communiqué d’Argos a déclaré: “Notre événement Black Friday permet aux clients d’accéder à des centaines de produits à leur prix le plus bas. Ils peuvent également faire partie des ventes et promotions que nous organisons l’année suivante.”

Currys PC World a déclaré tout au long de l’année qu’il était en constante adéquation des prix et qu’il avait des ventes supplémentaires “pour nous assurer de tenir notre promesse d’une technologie incroyable, abordable et accessible”.

John Lewis a déclaré: «En tant que détaillant participant au Black Friday, nous proposons des centaines d’offres dans les domaines de la technologie, de la maison, de la beauté et de la mode.

«En plus de la variété d’offres que nous proposons en magasin et en ligne pendant la période promotionnelle, notre promesse de prix jamais sciemment sous-vendue signifie que nous surveillons en permanence et égalons les prix de nos concurrents de la rue principale tout au long de l’année.

Les acheteurs sont également avertis de faire attention aux criminels ce vendredi noir (27 novembre).

Barclays a déclaré que ses données sur les escroqueries d’achat suggèrent que les consommateurs victimes d’une escroquerie en ligne cette semaine pourraient perdre en moyenne 735 £ chacun.

La banque a déclaré que l’électronique, les baskets, les téléphones et les vêtements étaient des produits populaires utilisés pour enrouler les victimes.

Les criminels créent de faux sites Web et peuvent offrir des produits faux, de mauvaise qualité ou qui n’arrivent jamais.