UNE

Près d’un cinquième de l’Angleterre devrait être soumis aux restrictions les plus strictes de Covid-19 au début de la semaine prochaine.

Cela portera le nombre total de personnes au niveau le plus élevé de restrictions à un peu plus de 11 millions, soit 19,6% de la population.

Cela ajoute à la pression croissante pour imposer un verrouillage national alors que le nombre de cas de coronavirus et de patients hospitalisés continue d’augmenter.

Le système NHS Test and Trace a enregistré son nombre hebdomadaire de cas positifs le plus élevé jamais enregistré, tandis qu’une étude de l’Imperial College de Londres a révélé que près de 100000 personnes attrapent le Covid-19 chaque jour.

Les experts suggèrent qu’une approche plus nationale est nécessaire pour lutter contre la flambée du taux d’infection, par opposition au système à trois niveaux et le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré que le gouvernement n’exclurait rien.

Coronavirus: Alerte de niveau 3 de verrouillage local de Liverpool

Alors que la France entre dans un deuxième verrouillage à partir de vendredi et que l’Allemagne impose un verrouillage partiel de quatre semaines, il y a une pression sur le gouvernement britannique pour qu’il soit “plus dur et plus rapide” dans sa réponse.

Les dernières données du système de test et de trace montrent qu’un total de 126065 personnes ont été testées positives pour Covid-19 au moins une fois dans la semaine jusqu’au 21 octobre – une augmentation de 23% par rapport à la semaine précédente et le nombre hebdomadaire le plus élevé depuis le début du programme. fin mai.

Le gouvernement a déclaré jeudi que 280 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 et qu’il y avait eu 23 065 autres cas confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

De nouvelles données du NHS England ont également montré que le nombre de lits d’hôpitaux en Angleterre occupés par des patients confirmés atteints de coronavirus avait plus que doublé en deux semaines, passant de 4 105 le 13 octobre à 8595 mardi.

Lorsqu’on lui a demandé si elle exclurait un autre verrouillage national, Mme Patel a déclaré: “Je pense qu’à ce stade, bien sûr, nous ne pouvons rien exclure car nous sommes un gouvernement qui s’efforce de faire en sorte que nous arrêtions la propagation de ce virus et aussi (que) nous protégeons la santé publique.

“Nous avons donc utilisé, et nous utilisons et nous continuerons d’utiliser, tous les moyens dont nous disposons pour faire exactement cela.”

Plus tôt, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement «ferait tout ce qui est en notre pouvoir» pour éviter un «verrouillage national général».

Il a déclaré que le “point de vue très ferme” du gouvernement est qu’un court verrouillage national du “disjoncteur” serait la mauvaise approche, disant “vous ne pouvez pas avoir un pays stop-start”.

Alors que le West Yorkshire passera au niveau 3, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a également déclaré que plus d’une douzaine de régions passeraient du niveau le plus bas au niveau intermédiaire des restrictions samedi.

Il s’agit notamment de East Riding of Yorkshire, Kingston-Upon-Hull, North East Lincolnshire, North Lincolnshire, Dudley, Staffordshire, Telford, the Wrekin, Amber Valley, Bolsover, Derbyshire Dales, Derby City, South Derbyshire, l’ensemble de High Peak, Charnwood , Luton et Oxford.

Pendant ce temps, des sources des autorités locales dans les West Midlands ont déclaré que le niveau de restrictions “très élevé” – Tier 3 – pourrait être imposé “d’ici la fin de la semaine prochaine ou le début de la semaine suivante”.

Le dernier rapport de surveillance hebdomadaire de Public Health England a montré que les taux de cas de Covid-19 en Angleterre augmentaient pour tous les groupes d’âge, à l’exception des 10 à 19 ans.

Les taux les plus élevés sont actuellement parmi les 20 à 29 ans, soit 333,2 cas pour 100 000 personnes dans la semaine jusqu’au 25 octobre, contre 306,6 au cours des sept jours précédents.

Pour les personnes âgées de 70 à 79 ans, le taux était de 110,0, contre 88,0, tandis que pour les personnes âgées de 80 ans et plus, il passait de 125,6 à 156,7.

Le conseiller scientifique du gouvernement, le Dr Mike Tildesley, a déclaré que davantage de restrictions nationales étaient nécessaires, la trajectoire actuelle étant susceptible de se placer presque partout dans le niveau 2 avant Noël.

Le chercheur de l’Université de Warwick, qui siège au groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous constatons que le nombre R est supérieur à un partout.

“Dans un sens, une sorte de verrouillage national, un disjoncteur ou quelque chose du genre, aurait en fait plus d’effet dans les régions du pays qui n’ont pas encore progressé dans le niveau 2.

“R est supérieur à un partout et si nous ne prenons aucune mesure urgente, nous verrons probablement qu’à l’approche de la période des fêtes, nous serons probablement au moins au niveau 2 à peu près partout en le pays.

“Nous devons nous éloigner de ces techniques régionales de lutte contre les incendies pour essayer de passer à quelque chose de plus national.”

Pendant ce temps, le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, s’auto-isole après être récemment entré en contact avec quelqu’un qui a depuis été testé positif au virus.

En Écosse, le Premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré qu’un nouveau système de restrictions à plusieurs niveaux entrerait en vigueur lundi à 6 heures du matin.

La ceinture centrale, Dundee, Inverclyde et Ayrshire sera placée au niveau 3; Aberdeenshire, Fife, the Borders, Dumfries et Galloway seront au niveau 2; et les Highlands et une grande partie des îles seront au niveau 1.