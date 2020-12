UNE

Selon une nouvelle étude, près d’un quart de la population mondiale n’aura pas accès à un vaccin Covid-19 avant 2022.

Des experts de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore aux États-Unis ont déclaré que les pays à revenu élevé avaient déjà obtenu des milliards de doses, avec une incertitude quant à l’accès pour les pays à revenu intermédiaire et faible.

Dans le British Medical Journal (BMJ), ils ont noté que sur les 48 vaccins Covid-19 actuellement approuvés ou en développement, 13 fabricants ont conclu des accords pour au moins 7,48 milliards de doses.

“Les pays à revenu élevé, y compris le bloc de l’Union européenne, ont réservé 51% de ces doses, soit environ 3,85 milliards de doses, bien qu’ils ne représentent que 13,7% de la population mondiale”, ont-ils déclaré.

“Sur les 13 fabricants, six seulement ont vendu à des pays à revenu faible ou intermédiaire.”

Ils ont dit que ces six incluent AstraZeneca / Université d’Oxford et Novavax.

Les experts ont averti que, même si les fabricants atteignent tous leurs objectifs de production, les habitants des pays les plus pauvres pourraient faire face à une longue attente.

<< D'ici la fin de 2021, jusqu'à 40% des cours de vaccins Covid-19 dispensés par les principaux fabricants pourraient potentiellement rester pour les pays à revenu faible ou intermédiaire - moins si les pays à revenu élevé augmentent leurs achats existants, plus si ces pays partagent ce qu'ils ont achetés », ont-ils dit.

“Même si ces principaux fabricants réussissaient tous à atteindre leur capacité de production maximale prévue, près d’un quart de la population mondiale n’aurait pas accès à un vaccin avant au moins 2022.”

L’incertitude quant à l’accès mondial aux vaccins Covid-19 découle non seulement du fait que les vaccins sont encore en cours de test, mais du “fait que les gouvernements et les fabricants de vaccins n’ont pas été plus transparents et responsables de ces arrangements, d’une tarification juste à une répartition équitable”, ajoutèrent-ils.

Le Royaume-Uni a rejoint la campagne internationale Covax qui vise à améliorer l’accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins Covid-19.

Selon les chercheurs de Johns Hopkins, Covax a effectué des achats initiaux de 300 millions de doses de vaccin auprès d’AstraZeneca / Oxford University, plus 200 millions de doses supplémentaires auprès d’AstraZeneca / Oxford University ou de Novavax, le tout avec un prix plafond de trois dollars américains (2,26 £ ) par dose.

Mais cela ne représente qu’un quart des au moins deux milliards de doses recherchées par Covax d’ici la fin de 2021, ont-ils déclaré.

“Cette étude donne un aperçu de la manière dont les pays à revenu élevé ont sécurisé les approvisionnements futurs en vaccins Covid-19, mais cet accès pour le reste du monde est incertain”, ont déclaré les chercheurs.

“Les gouvernements et les fabricants pourraient fournir des assurances indispensables pour une répartition équitable des vaccins Covid-19 grâce à une plus grande transparence et une plus grande responsabilité sur ces arrangements.”

Une deuxième étude du BMJ estime que 3,7 milliards d’adultes dans le monde sont prêts à se faire vacciner contre Covid-19.