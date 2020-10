C’est un moment étrange pour lancer un nouveau podcast sur l’avenir des affaires et de la technologie en Amérique. La pandémie a gelé tant de choses sur place, mais aussi accéléré tant de choses sur l’avenir. Et la politique aux États-Unis – où les plus grandes entreprises de technologie sont confrontées à un examen antitrust renouvelé – s’est complètement détraquée avant l’élection la plus importante depuis une génération. L’avenir s’en vient, mais il semble plus incertain que jamais.

Nous lançons donc Decoder avec Nilay Patel, un nouveau podcast dans lequel je vais interroger des dirigeants du monde de la technologie et des affaires, des décideurs politiques de tout le gouvernement et quelques autres fauteurs de troubles sur les problèmes qu’ils résolvent, le commerce -offs qu’ils doivent faire, et les opportunités qu’ils voient dans le futur. Nous allons construire sur l’histoire que Kara Swisher a laissé avec Recode Decode et les interviews que j’ai faites sur The Vergecast. Decoder est lancé sur le fil Recode Decode, et le premier épisode officiel est prévu pour le 10 novembre.

Decoder sera un nouveau type de spectacle de The Verge – un peu plus vaste et un peu plus axé sur les entreprises du futur et la façon dont nous les construisons. Trop souvent, nos conversations ignorent le fait essentiel que rien sur la technologie, les affaires ou la politique n’est inévitable. Chaque application que vous utilisez, chaque bouton sur lequel vous appuyez, chaque site Web sur lequel vous cliquez et les lois qui les régissent tous – les gens les ont créés. Les gens ont fait des choix à leur sujet. Et chacun de ces choix aurait pu aller autrement.

Mon espoir avec Decoder est d’avoir des conversations sérieuses sur la construction de choses dans une économie où chaque entreprise est effectivement une entreprise de technologie et dépend d’autres grandes entreprises de technologie. Peu importe que vous vendiez des brosses à dents, des voitures de sport ou des vidéos amusantes sur YouTube – chaque entreprise moderne va se heurter à des défis que nous considérions autrefois comme des défis technologiques. Mais maintenant, ce ne sont que des défis commerciaux. Mon objectif avec Decoder est de sortir ces choses du domaine du ringard, de la technique ou de la complication, et d’en parler comme ce qu’elles sont: des choix à faire et des problèmes à résoudre.

Si nous pouvons y parvenir, je pense qu’il y a une toute nouvelle génération d’entrepreneurs, d’innovateurs et de créateurs qui attendent de bâtir les prochaines grandes entreprises. Je suis très excité de leur parler.

Cela se passe ici – épisode 1 de Decoder – le 10 novembre.