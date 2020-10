WhatsApp présente un nouveau moteur de recherche, nous vous expliquons comment l’utiliser | AP

Quelque chose de nouveau est venu dans l’application de WhatsApp, un nouveau moteur de recherche et nous vous dirons comment l’utiliser pour trouver du contenu par contact ou par mots-clés, il est enfin disponible après le lancement de sa version bêta afin que tous les utilisateurs puissent se familiariser avec cette aide.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp continue de surprendre chaque jour ses utilisateurs car il est clair qu’il veut gâter tout le monde.

Le nouveau moteur de recherche WhatsApp Il est désormais disponible après le lancement de sa version bêta afin que tous les utilisateurs puissent se familiariser avec cette aide et le but est de faciliter la recherche de fichiers, de contacts et même de conversations dans l’application.

La nouveauté est que chercheur Il a des filtres et des catégories pour trouver tout ce dont vous avez besoin, c’est donc un outil très utile pour obtenir des photos, des vidéos, des GIF, des liens ou des audios dans toutes les conversations que vous avez et ne plus visiter chacune des conversations.

La vérité est que l’utilisation de ce nouvel outil est assez simple car en haut de l’application où se trouvent toutes les conversations, le mot «recherche» se trouve à côté d’une loupe.

Lorsque vous cliquez sur cette section, le nouvelles catégories que j’ajoute l’application: photo, GIF, liens, vidéos, documents et audio.

Lorsque vous sélectionnez chacun d’eux, un groupe du type que vous avez choisi apparaîtra et vous n’aurez plus qu’à rechercher par nom ou par date le fichier dont vous avez besoin. De plus, quelle que soit la conversation dans laquelle il se trouve, vous pouvez avoir un aperçu de chacun pour savoir si c’est celui que vous recherchiez.

Il est à noter que la mise à jour est déjà disponible pour les systèmes d’exploitation Android et iOS et si vous ne disposez pas encore de cet outil, l’application doit être mise à jour.

Il ne fait aucun doute qu’avec le temps, des tonnes de conversations s’accumulent WhatsApp, cette nouvelle fonctionnalité est donc un soulagement pour des millions de personnes.

Et l’idée de cette nouvelle recherche est de rendre plus facile et plus précis la recherche de tout ce qui a été partagé dans les conversations, à la fois en privé et en groupe.

Bien sûr, cette nouvelle recherche permet de gagner beaucoup de temps lorsqu’il s’agit de localiser des éléments spécifiques, surtout si vous accumulez un nombre incalculable de conversations au sein de l’application.

WhatsApp Messenger, selon les données du début de 2020, est le leader de la messagerie instantanée dans la plupart des pays du monde, dans lequel il dépasse les 2 milliards d’utilisateurs, surpassant d’autres applications telles que Facebook Messenger ou Telegram, entre autres.

Bien que l’application ait été lancée en 2009 d’abord pour iOS, puis un an plus tard pour Android, elle est devenue massivement populaire de 2012 à nos jours.

Sans aucun doute, WhatsApp a remplacé le service SMS, révolutionnant à jamais le service de messagerie instantanée grâce à la multiplication des smartphones et de l’accès Internet.

Il est à noter que le 19 février 2014, l’application a été acquise par la société Facebook pour 19 milliards de dollars et début octobre, l’achat définitif de WhatsApp par Facebook d’une valeur de 21,8 milliards de dollars

