merica est plongée dans la spéculation. Des analystes en fauteuil, des politiciens anxieux et des sondeurs aguerris élaborent des cartes des «chemins vers la victoire» pour chaque candidat. J’ai aussi exécuté tous les scénarios possibles, imaginant ce qui pourrait se dérouler. Je ne suis pas Nostradamus. Mais il y a une chose dont je suis certain. Le résultat ne sera pas une panacée pour les problèmes de l’Amérique. Ce dont j’ai été témoin en près de cinq ans ici, c’est une démocratie en décomposition, une division profonde, le racisme et la pauvreté qui sévissent et un débat sur les armes à feu non résolu.

Quiconque gagnera, les groupes armés que nous avons vus des deux côtés serreront leurs armes. Il y aura une guerre en ligne alors que les théories du complot abondent. À l’ère numérique définie par la désinformation, personne ne remet le génie dans la bouteille. On ne sait même pas si les candidats ou les électeurs accepteront le résultat.

Les deux hommes ont concentré leurs campagnes sur le fait d’être contre quelqu’un. Donald Trump était l’anti-Clinton, l’anti-Obama, doué pour exprimer les griefs des autres. Maintenant, il diffuse le sien. Joe Biden est l’anti-Trump. Les ressentiments auxquels les deux hommes ont exprimé ne sont pas près de s’évaporer. Ni la pandémie ni le chômage. Si le gagnant ne parvient pas à remporter le Sénat, il y aura paralysie.

Pourtant, il s’agit toujours d’un carrefour avec des chemins très différents. Trump a renversé un parti démocrate devenu détaché et complaisant. Il a amené le parti républicain à se remodeler pour capituler devant ses désirs. En mettant «l’Amérique d’abord», il a jeté de l’essence sur l’orthodoxie politique. Quatre ans de son leadership ont créé un tremblement de terre politique. Huit ans changeront fondamentalement l’Amérique et la politique mondiale pour les décennies à venir. Si Biden gagne, c’est un terrain pour un glissement régulier vers les jours du mondialisme. Ce ne sera pas facile cependant. Il aurait besoin de trouver les compétences nécessaires pour naviguer dans un pays beaucoup plus divisé et diversifié.

Et pourtant, je suis profondément optimiste quant à ce que j’ai vu – un taux de participation précoce record. En 2016, j’ai rencontré tellement de personnes désireuses de ne pas participer à l’ensemble du processus. Cela semblait autodestructeur. Maintenant, certaines personnes attendent 12 heures en ligne pour voter. Nous voulons tous des dirigeants choisis par le plus de personnes possible. J’espère que l’Amérique a le système et le soutien pour produire un résultat, quel que soit le temps qu’il faudra.

