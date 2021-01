F

Les oreilles d’une crise sanitaire dans une caserne militaire abritant des demandeurs d’asile dans le Kent se sont aggravées après que 120 personnes auraient été testées positives pour Covid-19.

Environ 400 vivent à Napier Barracks à Folkestone, où une épidémie de virus a ajouté aux inquiétudes sur les conditions.

Les résidents, dont beaucoup ont traversé la Manche à bord de petits bateaux, l’ont qualifiée d ‘«insupportable» et disent que la distanciation sociale est impossible.

Des tentatives de suicide ont été signalées.

Plus tôt ce mois-ci, de nombreux habitants ont entamé une grève de la faim en signe de protestation contre des conditions selon lesquelles 34 personnes partageant une douche.

L’installation controversée comprend des clôtures en fil de fer barbelé et a accueilli des troupes canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.

(

Au moins 120 cas de Covid-19 auraient été identifiés à la caserne

/ PA)

Une pétition pour fermer le site, ainsi qu’une installation similaire dans une caserne au Pays de Galles, a recueilli plus de 10 000 signatures.

Le Home Office, qui a réquisitionné le site l’année dernière, insiste sur le fait que l’hébergement dans le Kent est «sûr, convenable et conforme à Covid».

Une lettre ouverte adressée à “tous les citoyens britanniques” par un demandeur d’asile vivant à Napier Barracks et qui aurait été signée par plus de 200 autres résidents a été partagée par l’association de réfugiés Choose Love.

La lettre appelle le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le ministre de l’Immigration Chris Philp au sujet des conditions sur le site.

Il dit: «Nous sommes venus dans ce pays pour sauver nos vies. Des vies qui étaient pour la plupart en danger à cause de la guerre et des poursuites.

en relation

«Pourtant, nous nous sommes retrouvés dans un camp militaire et nous sommes entourés de clôtures et de gardes de sécurité.»

La lettre non datée indique qu’au moins 120 cas de coronavirus ont été identifiés à la caserne avec d’autres résultats de tests en attente.

Ce chiffre a été soumis au Home Office, qui a jusqu’à présent refusé de commenter.

Une pétition de Freedom from Torture pour vider les casernes du Kent et du Pays de Galles et les fermer a recueilli plus de 10 000 signatures en moins de deux jours.

Kolbassia Haoussou, principale défenseure des survivants à l’association caritative, a déclaré: «Une crise majeure se déroule dans ces endroits insalubres et dangereux. Beaucoup de personnes piégées ici ont un système immunitaire faible et des problèmes de santé mentale liés aux abus qu’elles ont fui.

«Le gouvernement a le pouvoir de mettre fin à ce cauchemar maintenant. Videz les casernes, fermez les camps, sauvez des vies.

Bella Sankey, directrice de l’organisation caritative Detention Action, a fait écho aux appels à fermer la caserne «avant qu’ils ne soient engloutis par la tragédie».

Le ministre de l’Immigration Chris Philp a déclaré: «Nous prenons très au sérieux le bien-être de ceux qui nous sont confiés et les demandeurs d’asile peuvent contacter la ligne d’assistance 24/7 gérée par Migrant Help en cas de problème.»

L’utilisation de Napier Barracks pour héberger des demandeurs d’asile a été initialement autorisée pendant six mois en vertu de dispositions d’urgence, mais le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il envisageait d’étendre son utilisation au-delà de la date limite actuelle, aux alentours de mars.