Prêt le deuxième bébé? Les aveux de Sophie Turner et Joe Jonas

Le couple de célébrités préféré aujourd’hui de la talentueuse actrice britannique Sophie Turner et du célèbre chanteur de «The Jonas Brothers», Joe JonasDepuis leur fréquentation, ils ont été dans le viseur de tout le monde, car, bien que leur relation brise de nombreux stéréotypes, le grand et véritable amour qu’ils ont l’un pour l’autre est vraiment perçu, ce qui amène le public à les adorer et à toujours vouloir les entendre.

C’est exactement ce qui s’est passé récemment, car selon un média de divertissement reconnu aux États-Unis, le célèbre et beau couple a déclaré à une source très proche d’eux qu’ils voulaient avoir un autre bébé bientôt et bien sûr, cette source proche a couru avec la nouvelle au plus offrant, à révéler.

Bien que, jusqu’à présent, ce ne soit qu’une forte rumeur, puisque ni Turner, ni Jonas, ne sont sortis pour faire face au public pour nier ou affirmer l’information.

Alors, vraisemblablement, Sophie Turner et Joe Jonas cherchent à avoir un deuxième bébé, à peine quatre mois après avoir reçu leur premier-né Willa avec beaucoup d’amour, selon des sources dans leur environnement, les deux amoureux veulent profiter des derniers jours de l’année pour se donner mutuellement l’opportunité de fabriquer un autre bébé.

Et c’est que, grâce à la réduction notable des projets professionnels, qu’il s’agisse de films, de concerts, de chansons, de tournées et autres qui ont eu lieu dans leurs agendas en raison de la contingence sanitaire qui affecte le monde entier, il semble que le couple veuille profiter de tout. cette fois-ci de vos emplois exténuants et absorbants pour commencer à vous préparer à une nouvelle incursion passionnante dans la parentalité.

Bien que l’on sache que, depuis la grossesse de la petite Willa, le couple a maintenu un profil médiatique très bas et après l’avoir accueillie, encore plus, car ils n’ont même pas officiellement présenté le bébé à leur public, et honnêtement Nous pensons que ce moment tant attendu ne se produira pas.

Dans le même temps, ils ont été très attachés à l’éducation et aux soins du bébé, où tous deux remplissent pleinement leurs rôles respectifs de père et de mère et regardent quotidiennement et toute la journée le petit.

De quoi, comme on a pu le constater, tous deux ont été totalement dissuadés depuis l’été de cette année, à tel point que leurs apparitions à la télévision ou sur les réseaux sociaux sont de plus en plus sporadiques, puisque les deux passent la plupart de leur temps et des efforts pour assurer une enfance stable et heureuse à votre bébé bien-aimé.

De même, il s’est avéré que ce sont les mêmes informateurs qui soutiennent que l’objectif à long terme du mariage consiste à finir par jouir d’une grande famille, pour ce que, apparemment, ce serait l’interprète britannique, connue pour son rôle de Sansa Stark dans la série finalisée. “Game of Thrones” qui serait plus disposée à renoncer dans une large mesure au développement de sa carrière d’actrice jusqu’ici prometteuse car elle est engagée à 100% pour ses futurs enfants.

“Joe et Sophie essaient d’avoir un autre enfant. Ils sont très enthousiastes à l’idée d’agrandir la famille et la vérité est qu’ils aimeraient finir par être parents de familles nombreuses. Ils sont plus proches que jamais et ils s’organisent de façon phénoménale avec Willa. Joe aide à Sophie pour s’adapter à sa nouvelle vie de mère et, surtout, se préparer à un avenir plein d’enfants », a révélé un confident à un hebdomadaire de divertissement réputé aux États-Unis.