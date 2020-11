Prêt pour la gym! Jennifer Lopez montre sa silhouette dans une tenue de sport | INSTAGRAM

Nous sommes tout à fait sûrs d’une chose: il n’y a rien qui ne convienne pas à Jennifer Lopez, la chanteuse, actrice, productrice et femme d’affaires, devenue la reine de la personnalisation de ses looks pour aller à la salle de sport pour la performer puissante et intense. routines, afin de maintenir sa silhouette maximale.

Le chanteur a toujours été un modèle en termes de ce qui est utilisé et de ce qui ne l’est pas, c’est donc une excellente référence à considérer pour votre prochaine session de exercice ou une promenade détendue.

Bien que ses apparitions sur le tapis rouge ne laissent personne indifférent, la vérité est que la “diva du Bronx” a réussi à faire de ses tenues de sport une tendance à être la mieux habillée, également à l’intérieur du gymnase, et c’est-à-dire, JLo accorde plus d’attention à ses tenues depuis un certain temps et a pu tirer le meilleur parti de chacun des looks qu’elle porte pendant sa routine. sportif.

Tel est le cas d’une photographie partagée à partir de son profil officiel sur Instagram, d’où de son dos, il nous montre les grands fruits que ses routines de gym lui ont donné, et nous montre également sa tenue mignonne et séduisante, avec laquelle, il a l’air phénoménal, en plus d’améliorer ses attributs arrière, faisant tomber tout le monde amoureux.

Comme nous l’avons mentionné, JLo apparaît de dos, devant son miroir, tenant son téléphone portable, vêtue d’une belle tenue de sport, idéale pour faire de l’exercice sans trop transpirer, car les vêtements qu’elle utilise sont un haut rose pastel, avec une ouverture coquette dans le dos, qui montre son excellent travail dans ce domaine et les épaules.

En complément, Lopez a décidé d’utiliser un joli legging serré, dans les tons bleu ciel, avec un imprimé montgolfière, obtenant un look très tendre, mais sans cesser de paraître coquette et vaniteux, il convient de mentionner que le pantalon en question, parvient à mettre en valeur le au maximum la région fessière de l’interprète, rendant ses millions de fans heureux de voir le divertissement qui était son image.

Jennifer a décidé de se coiffer avec une queue de cheval haute, laissant ses cheveux raides tomber parfaitement, réalisant ainsi une tenue de sport parfaite, se montrant plus que prête à effectuer ses routines ardues.

La publication a été publiée il y a quelques mois, cependant, elle est devenue une tendance, être capable de paraître si belle et sophistiquée même si elle s’est habillée pour aller faire ses exercices intenses, pour pouvoir maintenir ce corps de crise cardiaque, et plus à son âge, De même, il a réussi à rassembler près de 4 millions de likes au sein de la plateforme.

En plus d’un grand nombre de commentaires qui mettent en évidence ceux qui complimentent la femme d’affaires, d’autres lui rappellent sa beauté naturelle impressionnante, et d’autres encore dédient des commentaires si créatifs qui surprennent, en plus, il ne manque jamais d’émojis représentatifs, du cœur typique de toutes les couleurs, les feux, les feux d’artifice, les étoiles et les paillettes, et les visages typiques aux yeux de cœur.

Il faut se rappeler qu’il y a une dizaine d’années environ, Jennifer López s’est lancée dans la création de vêtements de sport en créant “Sweetface”, sa première ligne de mode urbaine qui n’a pas eu le succès escompté, mais qui a finalement fermé six ans après sa mise sur le marché, Cependant, elle a montré que sa créativité n’a pas de limites et à partir de la collection suivante, nous avons pu voir la première collection de chaussures dessinée par le New Yorker qui, pour commencer tranquillement, a créé 12 modèles entre sandales et talons aiguilles qui ont donné beaucoup à parler.